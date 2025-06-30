A Milli Kadın Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda Çeyrek Finali Görerek Dünya Kupası Elemeleri Biletini Aldı

Avrupa Şampiyonası'nda 8 yıl sonra çeyrek final gören A Milli Kadın Basketbol Takımı, turnuvadan 2026 FIBA Dünya Kupası elemeleri biletini cebine koyarak ayrıldı.

Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği 40. Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası sona erdi.

Karşılaşmalarını Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynayan ay-yıldızlılar, 16 ülkenin yer aldığı turnuvayı 7'nci sırada tamamladı.

Grup ikincisi olarak çeyrek finale kaldı

Başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki Türkiye, şampiyonanın A Grubu'nda Fransa, İsviçre ve ev sahibi Yunanistan ile mücadele etti.

İlk maçında Fransa'ya 71-69 mağlup olan milliler, ikinci karşılaşmada İsviçre'yi 91-67, gruptaki son müsabakada ise Yunanistan'ı 83-72 yendi.

Grubunu 2 galibiyet ve bir mağlubiyetle ikinci sırada bitiren milli takım, 2017'deki turnuvadan 8 yıl sonra bir kez daha adını çeyrek finale yazdırdı.

Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde İtalya'ya uzatmada 76-74 mağlup olarak madalya şansını yitirdi.

Yenilgi yaşadığı iki maçı da son topta kaybeden milli takım, turnuvada klasman maçları oynadı. İlk klasman müsabakasında Almanya'ya 93-73 yenilen milliler, 7'ncilik maçında ise Litvanya'yı 99-87'lik skorla geçti.

Dünya Kupası elemelerinin son bileti ay-yıldızlıların

Belçika'nın şampiyon olduğu Avrupa Şampiyonası'nda 2026 FIBA Dünya Kupası elemelerine katılacak 5 ülke de belirlendi.

Turnuvanın yarı finalistleri Fransa, İtalya, İspanya ve Belçika, elemelerde mücadele etme hakkı kazandı.

Şampiyonada 5'inci olan Almanya ev sahibi kontenjanından, 6'ncı basamağı elde eden Çekya ise ön elemeler vasıtasıyla elemelere katılmayı garantileyerek turnuvaya geldi.

Almanya ve Çekya'nın katılımları kesinleştiği için elemelerin son bileti, Litvanya-Türkiye maçıyla sahibini buldu. Litvanya'yı mağlup ederek turnuvayı 7. sırada bitiren Türkiye, Dünya Kupası elemelerinin son biletini aldı.

En çok sayı atan takım

Turnuvada maç başına 81,5 sayı kaydeden ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası'nın en yüksek sayı ortalamasına sahip takımı oldu.

Fransa, maç başına 79,2 sayıyla bu alanda ikincilikte yer aldı.

Almanya ise turnuvadaki 77 sayı ortalamasıyla üçüncü sıraya yerleşti.

En yüksek üç sayı yüzdesine sahip ülke

Türkiye, yüzde 40 ile üç sayılık atışlarda en iyi orana sahip ülke olarak dikkati çekti.

Bu istatistikte Slovenya yüzde 37,1 ve Almanya yüzde 35,4 ile milli takımın arkasından sıralandı.

Milliler, en yüksek yüzdeyle şut atan takımlar istatistiğinde ise yüzde 47,6'lık oranla ikinci sırayı elde etti.

Maç başına 40 ribaunt alan Türkiye, bu alanda da üçüncü basamakta yer aldı.

En skorer McCowan

Teaira McCowan, maç başına 16,8 sayıyla milli takımın turnuvadaki en skorer oyuncusu oldu.

Sevgi Uzun 13,7 ve Tilbe Şenyürek 11,8 sayı ortalamalarıyla takıma katkı sağladı.

Şampiyonada 21 verimlilik puanı ve 9,8 ribaunt ortalamalarıyla mücadele eden McCowan, bu istatistiklerde de milli takım kadrosunda başı çekti.

Alperi Onar ise maç başına 4,5 asist üreterek bu alanda millilerin en başarılı oyuncusu olarak göze çarptı.