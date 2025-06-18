A Milli Kadın Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası'na Mağlubiyetle Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Kadın Basketbol Takımı, Yunanistan'ın Pire kentinde Fransa'ya karşı oynadığı ilk maçta 69-71'lik skorla mağlup oldu.

SALON: Barış ve Dostluk Salonu

HAKEMLER: Ariadna Chueca (İspanya), Geert Jacobs (Belçika), Natasa Dragojevıc (Karadağ)

TÜRKİYE: Olcay Çakır Turgut 18, Tilbe Şenyürek 3, Sinem Ataş 3, McCowan 20, Sevgi Uzun 8, Şerife Alperi Onar 7, Derin Erdoğan 2, Elif Bayram, Elif İstanbulluoğlu, Gökşen Fıtık 8

FRANSA: Bernies, Toure 8, Ayayi 14, Foppossi, Rupert 10, Tabdi 2, Pouye, Astier 3, Salaun 22, Lacan 6, Brochant 6, Badiane

1'İNCİ PERİYOT: 23-22

DEVRE: 44-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-48

Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçına Yunanistan'ın Pire kentinde çıkan A Milli Kadın Basketbol Takımı, güçlü rakibi Fransa'ya 69-71 yenilerek turnuvaya mağlubiyetle başladı.

Maça hızlı başlayan Ay-yıldızlılar boyalı alanda Teaira McCowan'la sayılar bulurken baskılı savunmayla da rakibini top kayıplarına zorladı. Toparlanmaya başlayan Fransa ilk çeyreğin bitimine 5,07 dakika kala skoru 13-13'te eşitledi. Çekişmeli devam eden periyodu Milliler 23-22 önde kapattı.

Karşılıklı basketlerle ve büyük bir çekişmeyle geçen 2'nci periyodun bitimine 18 saniye kala maçın etkili ismi Olcay Çakır'ın attığı iki serbest atışla farkı 8 sayıya çıkaran Milliler soyunma odasına 44-36 önde gitti.

Oldukça düşük skorla başlayan 3'üncü periyodun ilk 5 dakika 45 saniyelik bölümünde hücumda zorlanan Milliler sadece iki sayı üretebildi. Bu dakikadan sonra sayılar üreten ve rakibine kolay sayı şansı tanımayan Türkiye bu çeyreği de 54-48 önde bitirdi.

Son periyotta maç boyunca sürdürdüğü üstünlüğünü koruyamayan Milli Takım maçı 69-71 kaybetti.

Maçın en skorer ismi Fransa adına 22 sayı kaydeden Salaun olurken, Milli Takım adına McCowan 20 sayı üretti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Yıldız futbolcudan Galatasaraylıları yıkan sözler

Yıldız futbolcudan Galatasaraylıları yıkan sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşref Rüya sezon finali yapıyor! Demet Özdemir'e kesilen pastanın üzerindeki not dikkat çekti

Sürpriz kutlama! Pastanın üzerindeki not çok konuşulacak
Milyonları umutlandıran 'vergi affı' iddialarına bakanlıktan açıklama

Milyonlar umutlandı! Vergi affı iddialarına bakanlıktan açıklama
AB: İran'da rejim değişikliği, AB'nin üzerinde mutabık kaldığı pozisyon değil

İran'da rejim değişikliği hedefine kapılar kapandı
Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı

Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı
Nihal Candan'a yapılan çirkin yorum sonrası yapay zekadan ders niteliğinde yanıt

Yapay zekadan vicdansız yoruma tokat gibi cevap
Valizlerini bile topladı! Ferdi Kadıoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

Ferdi Süper Lig'e geri dönüyor, işte takımı
Özgür Özel, Muharrem İnce'yi CHP'ye davet etti

Özgür Özel, İnce'yi CHP'ye davet etti! Yanıt hemen geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.