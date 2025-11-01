Haberler

A Milli Hentbol Takımı, Güney Kıbrıs'la Rövanş Maçına Çıkıyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri kapsamında Elazığ'da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile karşılaşacak. Başantrenör ve takım kaptanları, hazırlık sürecine ve maça dair açıklamalarda bulundu.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri kapsamında Elazığ'da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni konuk edecek.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile rövanş mücadelesinde yarın saat 16.00'da Elazığ Ahmet Aytar Spor Salonu'nda sahaya çıkacak. Maç öncesi, kentteki otelde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya A Milli Takım Başantrenörü Oliver Roy Camino ile takım kaptanları Yunus Özmusul ve Baran Nalbantoğlu katıldı.

CAMINO: KIBRIS'TAKİ MAÇTA YAPTIKLARIMIZI İZLEDİK, HATALARIMIZI DÜZELTTİK

Başantrenör Camino, takımın hedefinin bir üst tura yükselmek olduğunu belirterek, "İlk maça göre oyun düzeyimizi daha iyi bir noktaya getirmek istiyoruz. İlk maçta çok fazla birlikte çalışma imkanımız olmadı ama şimdi daha fazla hazırlandık. Kıbrıs'taki maçta yaptıklarımızı izledik, hatalarımızı düzelttik. Elazığ'da tribünlerin dolu olacağını biliyoruz. Burada oluşacak atmosferi merak ediyoruz ama biz Elazığ'a tekrar gelmek isteriz. Hentbolu tüm Türkiye ile paylaşmak istiyoruz" dedi.

Takım kaptanı Yunus Özmusul, ilk maçı 6 farkla kazandıklarını hatırlatarak, "Eksiklerimizi analiz ettik ve daha iyi bir skor için hazırız. Elazığ halkını maça bekliyoruz" dedi.

Diğer kaptan Baran Nalbantoğlu ise, "Daha uzun bir hazırlık süreci geçirdik ve takım içinde güzel bir birliktelik yakaladık. Bu maçta daha iyi olacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
