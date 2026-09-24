A Milli Futbol Takımı yarın Fransa'yı ağırlayacak, Montella misyonunu tamamlamadı

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında yarın Fransa'yı ağırlayacak A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, ay-yıldızlı ekipteki misyonunu henüz tamamlamadığını belirterek yeni başarılar elde edeceklerine inandığını söyledi.

İtalyan teknik adam ile milli futbolcu Salih Özcan, karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Kocaeli Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli takıma çok bağlı olduğunu vurgulayan Montella, "Dünya Kupası'nda çok büyük üzüntü yaşadık. Geçmişten gelen başarıları ya da başarısızlıkları şimdiki zamana getirmemek lazım. Herkes iyi durumda. Rekabetin üst düzey olduğu bir sektördeyiz. Göreve geldiğimizde Avrupa Şampiyonası'na giderken sorunlar yaşanan bir dönemdi. İlk defa grup birincisi olarak Avrupa Şampiyonası'na gittik. Sonrasında Uluslar Ligi'nde bu seviyeye çıkabildik. Dünya Kupası'na katılma başarısı gösterdik. Çok güzel günlerdi." diye konuştu.

Futbolun zaman zaman acımasız olduğunu vurgulayan İtalyan çalıştırıcı, "Burada devam etmek istedim çünkü işin bittiğine inanmıyorum. Başarmamız gereken bir yol olduğunu düşünüyorum. Burada herkes bana sevgilerini hissettiriyor. Bu, beni gururlandırıyor. Dünya Kupası'ndan sonra kötü düşüncelere kapılmadım. Tam tersi ayağa kalkmak istedim. Daha güzel günler yaşayacağımızı biliyorum. Farklı teklifleri dinlemedim, kalbimin burada olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Çok önemli eksiklerimiz var"

Sakatlıkları nedeniyle önemli oyuncularından faydalanamayacaklarını belirten Vincenzo Montella, aday kadrodaki herkese güvendiklerini kaydetti.

İlk kez bu seviyede üst üste 4 maça çıkacaklarını aktaran Montella, "Çok önemli eksiklerimiz var. Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Mert Müldür'ün yanı sıra Orkun Kökçü'nün ufak bir sakatlığı var. Orkun bizimle kaldı. Yetişmeye çalışıyor. Ona da teşekkür ediyorum. Tüm oyunculara güveniyoruz. Hak ettikleri için buradalar. Yeni bir 2 yıllık dönemin başlangıcı. Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesinde hazırlık süreci. Takıma neler katabileceğimizi göreceğimiz dönem olacak. Hiçbir şekilde kötü düşünceye kapılmadan, işimizi en iyi şekilde yapmanın düşüncesiyle hareket etmek zorundayız. Kendi futbolumuzu oynayarak istediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kocaeli Stadı'nda iyi bir atmosfer olduğunu ifade eden İtalyan çalıştırıcı, "Taraftarlardan aynı atmosferi bekliyoruz. Felsefemiz tüm statlarda oynayabilmek. Bu statta da oynamaktan keyif alıyoruz." dedi.

Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane ile futbolculuk kariyerinde birçok kez karşılaştıklarının altını çizen Vincenzo Montella, "2000'de Avrupa Şampiyonası finalinde ona karşı uzatmalarda kaybetmiştik. Zidane ile hoca olarak da karşılaşmak büyük bir keyif olacak." şeklinde konuştu.

Salih Özcan: "Önemli olan yeni bir sayfa açmak"

Milli futbolcu Salih Özcan, 2026 Dünya Kupası'nda büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını hatırlatarak yeni bir sayfa açmak istediklerini söyledi.

Kaliteli bir takım olduklarını vurgulayan Salih, "Dünya Kupası'ndan sonra büyük bir hayal kırıklığı oldu. Çok üzüldük. Takıma güveniyorduk ama önemli olan yeni bir sayfa açmak. Yarın inşallah bunun ilk adımını atarız. Fransa'nın her pozisyonda kaliteli oyuncusu var. Öndeki oyunculara dikkat etmek lazım. Ani ataklara izin vermemeliyiz. Basit hatalar yapmamalıyız. İkili mücadelelerde başarılı olmalıyız. İnşallah iyi bir sonuç alırız." ifadelerini kullandı.

Mental olarak iyi bir durumda olduğunu aktaran ay-yıldızlı oyuncu, "Vincenzo İtaliano'nun oyun stili benim için avantaj oldu. Montella ile de senelerdir beraberiz. İyi maçlar da çıkardık. İspanya maçında kendimizi gösterdik. İyi geçeceğini düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA