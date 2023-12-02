A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki grup maçlarının fikstürü belirlendi. Türkiye, F Grubu'nda yer alacak ve ilk maçını C yolu play-off galibiyle oynayacak.

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Fikstürü Belli Oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) grup maçlarının fikstürü belirlendi.

Almanya'nın Hamburg kentinde çekilen kurada F Grubu'na düşen ay-yıldızlılar, ilk maçında C yolu play-off galibiyle 18 Haziran 2024 Salı günü Dortmund'da karşılaşacak.

Play-off'taki Gürcistan-Lüksemburg ve Yunanistan-Kazakistan eşleşmelerinin ardından finali kazanacak takım, Türkiye'nin rakibi olacak.

Milli takım, gruptaki ikinci maçını 22 Haziran 2024 Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.

F Grubu'ndaki maç programı şu şekilde:

18 Haziran 2024:

Türkiye-C yolu play-off galibi

Portekiz-Çekya

22 Haziran 2024:

Türkiye-Portekiz

C yolu play-off galibi-Çekya

26 Haziran 2024:

Çekya-Türkiye

C yolu play-off galibi-Portekiz