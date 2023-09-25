A Milli Futbol Takımı, Letonya ile 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Letonya ile yapacağı maç, Konya'ya alındı. Müsabaka, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak. Bilet satışları ise Milli Takım Taraftar Kulübü üyeleri için öncelikli olarak gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın Letonya ile oynayacağı 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme mücadelesinin Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'na alındığını açıkladı.

TFF, Türkiye - Letonya maçı ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu'nda 15 Ekim 2023 Pazar günü Letonya ile karşılaşacağı maç Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'na alınmıştır. Saat 21.45'te başlayacak maçın öncelikli bilet satışları Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için 9 Ekim 2023 Pazartesi günü yapılacaktır. Bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecektir. Letonya maçının genel bilet satışları ise 10 Ekim Salı günü başlayacaktır." - İSTANBUL