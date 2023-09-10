A Milli Futbol Takımı Hollanda'ya gitti

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde berabere kalan A Milli Futbol Takımı, Japonya ile yapacağı özel maç için Hollanda'ya hareket etti. Futbolcular, taraftarlara imza verip hatıra fotoğrafı çektirdi.