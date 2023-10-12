A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'ı 1-0 Yendi
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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. maçında deplasmanda Hırvatistan ile karşılaştı ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Barış Alper'in golüyle Türkiye galip geldi.
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. maçında deplasmanda Hırvatistan ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ay-yıldızlı ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Kerem'in pasında topla buluşan Barış Alper'in sol çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci Livakovic gole izin vermedi.
9. dakikada sağ kanattan Barış Alper'in pasında ceza sahası içinde Kerem'in gelişine vuruşunda kaleci Livakovic topu kornere çeldi.
13. dakikada Uğurcan'ın savunmanın arkasına gönderdiği pasla buluşan Kerem'in kaleci Livakovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Livakovic gole izin vermedi.
30. dakikada Salih Özcan'ın orta sahadan uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Barış Alper, kaleci Livakovic'in önde olduğunu görerek ceza sahası dışı sağ çaprazdan aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn
Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Barisic, Gvardiol, Sutalo, Kovacic, Modric, Brozovic, Brekalo, Pasalic, Musa
Yedekler: Labrovic, Ivusic, Erlic, Sosa, Vida, Majer, Vlasic, Moro, Juranovic, Petkovic, Beljo
Teknik Direktör: Zlatko Dalic
Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Cenk Özkaçar, İsmail, Hakan, Salih Özcan, Kerem, İrfan Can, Barış Alper
Yedekler: Altay Bayındır, Ertaç Özbir, Zeki Çelik, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Cenk Tosun, Bertuğ Yıldırım, Yunus Akgün
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Gol: Barış Alper (dk. 30) (Türkiye)
Sarı kartlar: Brozovic, Barisic (Hırvatistan), Barış Alper (Türkiye) - İSTANBUL