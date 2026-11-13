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A Milli Futbol Takımı, Fransa deplasmanına Ozan Kabak'tan yoksun gidiyor

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A Milli Futbol Takımı, Fransa deplasmanına Ozan Kabak'tan yoksun gidiyor Haber Videosunu İzle
A Milli Futbol Takımı, Fransa deplasmanına Ozan Kabak'tan yoksun gidiyor
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A Milli Futbol Takımı, 15 Kasım Pazar günü deplasmanda Fransa ile oynayacağı maç öncesi İzmir'deki antrenmanın ardından Adnan Menderes Havalimanı'na hareket etti. Sarı kart cezalısı Ozan Kabak kafileden ayrılırken kafileye TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu eşlik etti.

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki 6'ncı ve son maçında 15 Kasım Pazar günü deplasmanda Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, dün Belçika karşılaşmasını oynadığı İzmir'den direkt bu ülkeye hareket etti.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki Belçika mücadelesi sonrası bugün sabah aynı statta yaptığı antrenmanla Fransa karşılaşmasının hazırlıklarına başlayan millilerde sarı kart cezalısı durumuna düşen Ozan Kabak kafileden ayrıldı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Gürsel Aksel Stadı'nda çalışan milliler, antrenmanın ardından kamp yapılan otele geçti.

A Milli Takım kafilesi cuma namazı sonrası otelden ayrılıp Adnan Menderes Havalimanı'na hareket etti. Kafileye Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da eşlik etti. Otelin önünde toplanan taraftarlar milli futbolculara sevgi gösterisi ve tezahüratlarda bulunarak imza aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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