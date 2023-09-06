A Milli Futbol Takımı, Eskişehir'e gitti
İSTANBUL, A Milli Futbol Takımı, UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde 8 Eylül Cuma günü Eskişehir'de Ermenistan ile oynayacağı müsabaka için bu kente gitti.
İSTANBUL,
A Milli Futbol Takımı, UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde 8 Eylül Cuma günü Eskişehir'de Ermenistan ile oynayacağı müsabaka için bu kente gitti.
Sabah saatlerinde Riva'da antrenman yapan milliler, daha sonra İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Eskişehir'e doğru yola çıktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Yıldız - Spor