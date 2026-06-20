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2026 FIFA Dünya Kupası: Türkiye: 0 Paraguay: 1 (Maç sonucu)

2026 FIFA Dünya Kupası: Türkiye: 0 Paraguay: 1 (Maç sonucu)
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenilen A Milli Futbol Takımı turnuvaya veda etti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaletine bağlı San Jose kentinde karşı karşıya geldiği Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun pasıyla ceza sahası için sol çaprazında topla buluşan Kenan Yıldız'ın sert şutu yan ağlarda kaldı.

62. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Kenan Yıldız'ın içeriye yaptığı ortada Deniz'ın altıpas önünden kafa vuruşunu kaleci Gill kontrole etti.

74. dakikada sol kanattan gelişen A Milli Takım atağında Abdülkerim'in ceza sahasına gönderdiği orta - şut karışımı vuruşta kaleye yönelen topu kaleci Gill son anda çeldi.

89. dakikada Orkun'un derinlemesine pasında sağ taraftan ceza sahasına giren Barış Alper'in yerden ceza alanına ortasında Can'ın penaltı noktası yakınlarından vuruşunu kaleci Gill çeldi. Dönen topa kale önü hafif sol çaprazındaki Deniz'in vuruşu yandan auta gitti.

90+7. dakikada Arda Güler'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Merih Demiral'ın atıpas önünden yaptığı kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

Stat: Bay Area

Hakemler: Ivan Barton, David Moran, Antonio Pupiro

Türkiye : Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı (Orkun Kökçü dk. 86), Ferdi Kadıoğlu (Eren Elmalı dk. 71), İsmail Yüksek (Can Uzun dk. 60), Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün (Deniz Gül dk. 60), Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu (Barış Alper Yılmaz dk. 46)

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Salih Özcan, Kaan Ayhan, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Paraguay: Orlando Gill, Juan Jose Caceres (Alexandro Maidana dk. 81), Gustavo Gomez, Omar Alderete, Junior Alonso, Diego Gomez (Gustavo Velazquez dk. 67), Andres Cubas, Matias Galarza (Jose Canale 90+2), Miguel Almiron, Isidro Pitta (Damian Bobadilla dk. 46), Julio Enciso (Gabriel Avalos Stumpfs 90+ 1)

Yedekler: Gatito Fernandez, Gaston Olveira, Fabian Balbuena, Ramon Sosa, Mauricio, Braian Ojeda, Gustavo Caballero, Antonio Sanabria, Alejandro Romero Gamarra, Alex Arce, Gabriel Avalos Stumpfs

Teknik Direktör: Gustavo Alfaro

Gol: Matias Galarza Fonda (dk.2) (Paraguay)

Kırmızı kart: Miguel Almiron (dk. 45+3) (Paraguay)

Sarı kartlar: Matias Galarza Fonda (Paraguay), Vincenzo Montella (Teknik direktör), Eren Elmalı (Türkiye) - SAN FRANCISCO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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