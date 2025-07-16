A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan ile Bursa'da Karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan ile Bursa'da Karşılaşacak
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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ile 15 Kasım'da Bursa'da karşılaşacak. Mücadelenin oynanacağı Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu, A Milli Takım'ın Bursaspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yaptığı stadyumda gerçekleşecek.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Kasım ayında oynayacağı son iç saha maçında Bulgaristan ile Bursa'da karşılaşacak.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak mücadele, 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. A Milli Takım, 2016 yılından itibaren Bursaspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyumda, son olarak EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde 28 Mart 2023 tarihinde Hırvatistan ile karşı karşıya gelmişti.

Ay-yıldızlılar, Bursa'da daha önce 6'sı resmi, 3'ü özel olmak üzere toplam 9 karşılaşma oynadı. Bu müsabakalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 de mağlubiyet aldı. A Milli Futbol Takımı'nın daha önce Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynadığı unutulmaz maçlarda 1998 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'yı, 2000 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ise Almanya'yı 1-0'lık skorlarla mağlup etmiş, İrlanda Cumhuriyeti'ni de play-off turunda saf dışı bırakıp EURO 2000 finallerine katılmayı garantilemişti.

Öte yandan A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan müsabakasından 3 gün sonra, 18 Kasım Salı günü gruptaki son maçını deplasmanda İspanya ile yapacak. Sevilla kentindeki La Cartuja Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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