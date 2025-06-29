A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL'de Fransa'ya 3-0 Yenildi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL'de Fransa'ya 3-0 Yenildi
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü maçında Fransa'ya 3-0 mağlup oldu. Milliler, Bulgaristan'da 4 maçta 1 galibiyet elde etti. Takım, Japonya etabında ABD, Almanya, Brezilya ve Arjantin ile karşılaşacak.

Salon: Arena Burgaz

Hakemler: Nicolas Casado ( Arjantin ), David Fernandez Fuentes (İspanya)

Türkiye: Mirza Lagumdzjia, Yiğit Gülmezoğlu, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Mert Matic (Berkay Bayraktar, Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer, Hilmi Şahin, Cafer Kirkit, Can Koç)

Fransa : Magnin, Faure, Clevenot, Huetz, Brizard, Pothron (Ramon, Louati, Gueye, Chinenyeze, Rossi)

Setler: 20-25, 18-25, 19-25

Süre: 70 dakika

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasındaki dördüncü ve son maçında Fransa'ya 3-0 yenildi.

Milliler, Bulgaristan'da oynanan VNL'in ikinci haftasında 4 maçta 1 galibiyet elde edebildi.

Organizasyonda toplam 8 maça çıkan milli takım, 2 galibiyetle ilk iki haftayı tamamladı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin Japonya etabında 16-20 Temmuz tarihlerinde ABD, Almanya, Brezilya ve Arjantin ile mücadele edecek.

Üçüncü haftanın maç programı şu şekilde:

16 Temmuz:

09.30 Türkiye-ABD

17 Temmuz:

09.30 Türkiye-Almanya

19 Temmuz:

09.30 Türkiye-Brezilya

20 Temmuz:

05.00 Türkiye-Arjantin

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
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