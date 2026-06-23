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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin 2. haftasında sahaya çıkacak

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi ikinci haftasında yarın Çin ile oynayacak. Türkiye, Polonya'da oynanacak maçlarda Çin, Polonya, Arjantin ve Belçika ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki ilk maçında yarın Çin ile karşılaşacak.

Türkiye, VNL'in ikinci etabındaki maçlarını Polonya'nın Gliwice kentinde oynayacak. İlk ayak sonunda 2'şer galibiyet ve mağlubiyetle 5 puan toplayarak 11. sırada yer alan ay-yıldızlılar, sırasıyla Çin, son şampiyon Polonya, Arjantin ve Belçika'nın karşısına çıkacak.

Üç etap sonunda puan tablosunun ilk 8 sırasında yer alan ekiplerin katılma hakkı kazanacağı 2026 Erkekler VNL Finalleri, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek. Sıralamanın son basamağında yer alan takım ise VNL'e veda edecek.

Milli takımın ikinci etap maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

14.00 Çin-Türkiye

25 Haziran Perşembe:

21.00 Polonya-Türkiye

27 Haziran Cumartesi:

21.30 Türkiye-Arjantin

28 Haziran Pazar:

17.30 Belçika-Türkiye

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
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