A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya ile Zorlu Maça Hazır

2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Slovenya ile karşılaşacak A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda smaçör Mirza Lagumdzija ve pasör çaprazı Kaan Gürbüz karşılaşma öncesinde Türkiye Voleybol Federasyonu'nun resmi internet sitesine değerlendirmelerde bulundu.

Mirza Lagumdzija, Slovenya'nın iyi bir takım olduğunu belirterek, "Önümüzde Slovenya'ya karşı çok zor bir maç var. İyi voleybol oynuyorlar. Üç smaçörlü sistem ile oynuyorlar. Bu maça iyi hazırlandık. Rakibimizi tanıyoruz. Bu maçı kazanarak turu geçen taraf biz olacağız" diye konuştu.

Kaan Gürbüz ise pes etmeyen bir ekip olduklarının altını çizerek, "Son 16 turunda rakibimiz Slovenya. Bu maçı kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Hedefimiz çeyrek finale çıkmak. Takımımızın enerjisi ve motivasyonu çok yüksek. Maça odaklanmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlılar, son 16 turunda yarın saat 17.30'da Bulgaristan'ın Varna şehrindeki Palace of Culture and Sports'ta Slovenya ile karşılaşacak.