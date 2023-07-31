A Milli Erkek Voleybol Takımı Milletler Ligi'ne Katılmaya Hak Kazandı

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nı kazanarak Milletler Ligi'ne katılmaya hak kazanan A Milli Erkek Voleybol Takımı, yurda döndü.

A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncuları ve teknik heyeti ile Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Semih Oktay'ın yer aldığı milli takım kafilesi İstanbul Havalimanı VIP Terminali'nde çiçeklerle karşılandı. Karşılamada; TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Alberto Giuliani ve A Milli Erkek Voleybol Takımı Kaptanı Arslan Ekşi, havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Teknik ekip ve oyuncuların çok önemli bir performans gösterdiğini söyleyen TVF Başkanı Üstündağ, "Türk milletine hayırlı olsun diyorum. Kadınlarımız da erkekler için 'Milletler Ligi'ne hoş geldiniz' dedi. Erkekler ve kadınlar, Avrupa'da, dünyada, Milletler Ligi'nde, olimpiyat elemelerinde beraber mücadele edecek. Bu durum da Türk sporu ve Türk voleybolu için bir ilk" şeklinde konuştu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Alberto Giuliani ise takımla gurur duyduğunu belirterek, seneye Milletler Ligi'nde oynayacakları için çok mutlu olduğunu aktardı.