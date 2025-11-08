A Milli Erkek Voleybol Takımı, İslam Dayanışma Oyunları'nda İran'a Yenildi
Suudi Arabistan'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Erkek Voleybol Takımı, ikinci maçında İran'a 3-1 mağlup oldu. İlk seti 25-21 kazanmasına rağmen diğer setleri kaybederek karşılaşmayı tamamladı. Takım, yarın Çad ile karşılaşacak.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Erkek Voleybol Milli Takımı, ikinci maçında İran'a 3-1 yenildi.
Boulevard SEF Arena'da oynanan karşılaşmada ilk seti 25-21 alan milli takım, diğer setleri 25-23, 25-20 ve 25-16 kaybetti.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda üçüncü maçını yarın Çad ile oynayacak.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor