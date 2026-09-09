A Milli Erkek Voleybol Takımı, Almanya maçına hazır

CEV 2026 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında yarın Almanya ile karşılaşacak A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Başantrenör Slobodan Kovac yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, Romanya'nın Cluj kentindeki BT Arena'da antrenman yaptı.

Antrenman sonrası milli voleybolcular Efe Bayram ve Ahmet Tümer, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Almanya maçına iyi hazırlandıklarını aktaran Efe Bayram, "Güzel bir hazırlık dönemi, güzel bir yaz geçiriyoruz diyebilirim. Milletler Ligi'nde (VNL) tarihimizde bir ilki başardık, bu bize çok fazla tecrübe kattı. Aramızda olamayanlar, aramıza yeni katılanlar var ama mottomuz 'Artık bahane yok'. Yarın başlayacağız. VNL'de elde ettiğimiz tecrübeleri Avrupa Şampiyonası'na da yansıtmak, burada da bir ilki başarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

2025 Dünya Şampiyonası'ndan beri çıkış yakaladıklarını belirten milli smaçör, "Dünya Şampiyonası'nda gelen bir derece, inanılmaz bir voleybol, bu sene VNL'de gelen tarihi bir başarı. Bunu halkımız görüyor ama her şeyden önce biz kendi içimizde, sahada görüyoruz. Saha içinde verdiğimiz mücadeleyle herkesin çekindiği, korktuğu bir takım olduk. Bu turnuvadaki hedefimiz yine bir ilki başarmak, önce ilk 8'e, sonra ilk 4'e girip bir madalya almak." diye konuştu.

Başantrenör Kovac'ın takıma yaklaşımından duyduğu memnuniyeti dile getiren Efe, "Kovac, bizlere antrenör ilişkisinden çok bir baba-oğul, bir abi-kardeş ilişkisiyle yaklaşıyor. Bunu yansıttığını, bizim içimizdeki ruhu uyandırdığını gerçekten söyleyebilirim. Takımın kimyasına 'cuk' diye oturdu. Çok uyumlu bir antrenör, ben kendisiyle daha önce kulüpte de çalışmıştım. Bize çok şey öğretti, çok şey kattı. Onu çok seviyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kürsüde olmak istiyoruz"

A Milli Takım'ın orta oyuncusu Ahmet Tümer ise fiziksel ve mental olarak sınırları zorladıklarını belirterek, Dünya Şampiyonası ve VNL'in ardından çıtayı yükselttiklerini söyledi.

Yakaladıkları formu sürdürmek istediklerinin altını çizen Ahmet, Almanya maçına hazır olduklarını ifade ederek, "VNL ve Dünya Şampiyonası'ndan sonra çıtayı yükseltmeye başladık. Bunu devam ettirmek, kürsüde olmak istiyoruz. Çünkü artık çeyrek final bizim için bir başarı değil. Kesinlikle madalya almak, podyumda olmak istiyoruz. Yarın inşallah turnuvaya güzel başlayıp güzel bir şekilde devam ettiririz." diye konuştu.

Takımın potansiyelinin yüksek olduğunu söyleyen 24 yaşındaki orta oyuncu, "Genç ve dinamik bir takımız. Bazı şanssızlıklarımız oldu, gelemeyen iki arkadaşımız var, sakatlarımız var. Ama burada Türkiye'nin en değerli 14 sporcusu var, hepimiz çıkacağız, oynayacağız, en iyisini yapacağız. VNL'de eksik oynadık ama en başarılı yılımızı geçirdik. Hedefimiz kesinlikle kürsüde olmak, çünkü madalya olmadığı sürece hiçbir şeyi başarı olarak görmüyoruz. VNL'i güzel geçirdik ama bunlarla tatmin olmamamız gerekiyor, her zaman madalya almamız ve kürsüde olmamız gerektiğini düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Türkiye-Almanya karşılaşması, yarın TSİ 20.00'de oynanacak.

Kaynak: AA