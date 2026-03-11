A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Romanya ile yapacağı maçların kadrosu belli oldu

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın, 2027 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde Romanya ile oynayacağı maçların oyuncu kadrosu belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre 16 Mart'ta İstanbul'da kampa girecek milliler, 2. eleme turunda Romanya ile 19 Mart'ta Bolu'da, 22 Mart'ta ise Buzau kentinde karşılaşacak.

Milli takımın açıklanan 18 kişilik kadrosunda Beşiktaş'tan 10 oyuncu yer aldı. Başantrenör Oliver Roy Camino yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin kadrosunda bulunan oyuncular şunlar:

Kaleciler: Can Adanır (Tus Ferndorf), Enis Yatkın (Beşiktaş), Yunus Özmusul (Spor Toto)

Oyun kurucular: Ali Emre Babacan, Baran Nalbantoğlu, Buğra Olgun, Eyüp Arda Yıldız (Beşiktaş), Doruk Pehlivan (HC Elbflorenz), Fatih Çalkamış (İstanbul Gençlik), Genco İlanç (Nilüfer Belediyespor), Sadık Emre Herseklioğlu (HSG Lemgo)

Kanatlar: Danyel Kaya, Enis Harun Hacıoğlu, Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş), Görkem Biçer (Spor Toto)

Pivotlar: Alper Aydın, Koray Ayar (Beşiktaş), Ediz Aktaş (HC Elbflorenz)

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Romanya'yı elemesi durumunda sonraki turda Norveç ile mücadele edecek.