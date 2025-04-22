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A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Aday Kadrosu Açıklandı

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Aday Kadrosu Açıklandı
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A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Avusturya ve Almanya ile oynayacağı maçların aday kadrosunu belirledi. Takım, 7 Mayıs'ta Sivas'ta Avusturya ile, 11 Mayıs'ta Almanya ile Stuttgart'ta karşılaşacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Avusturya ve Almanya ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, 7. Grup'taki 5. maçını 7 Mayıs Çarşamba günü Avusturya ile Sivas'ta yapacak. Taha Akgül Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçında ise 11 Mayıs Pazar günü Almanya'ya konuk olacak. Müsabaka, Stuttgart kentindeki Porsche Arena'da oynanacak.

Başantrenör Oliver Roy Camino yönetimindeki milliler, 20 kişilik kadrosuyla 5 Mayıs Pazartesi günü Sivas'ta kamp çalışmalarına başlayacak.

Grupta galibiyeti bulunmayan A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular ise şunlar:

Kaleci: Enis Yatkın (Beşiktaş), Yunus Özmusul (Depsaş Enerji As)

Sol kanat: Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş), Danyel Kaya (Beykoz Belediyespor)

Sol oyun kurucu: Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş), Ali Emre Babacan (Beykoz Belediyespor), Sadık Emre Herseklioğlu (HSG Lemgo), Doruk Pehlivan (HC Elbflorenz), Sedat Yıldırım (Depsaş Enerji As), Ediz Aktaş (HC Elbflorenz)

Orta oyun kurucu: Ozan Erdoğan (CSM Foscani), Halil İbrahim Öztürk (Spor Toto)

Sağ oyun kurucu: Eyüp Arda Yıldız (Beşiktaş), Buğra Olgun, Durmuş Ali Tınkır (Spor Toto)

Sağ kanat: Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş, Görkem Biçer (Nilüfer Belediyespor)

Pivot: İlkan Keleşoğlu (CSM Foscani), Alper Aydın (Beşiktaş), Koray Ayar (TSV Hannover Burgdorf)

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Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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