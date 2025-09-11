A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan ile Yarı Finalde Karşılaşıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde yarın Yunanistan ile karşılaşacak.

FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın TSİ 21.00'de Letonya'da bulunan Riga Arena'da Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, bu turu geçmesi durumunda finalde Almanya - Finlandiya eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

İsveç'i yenerek 24 yıl sonra yarı finale yükselen A Milli Takım, Yunanistan'ı da geçerek Avrupa Şampiyonası'nda 2001 yılından sonra finale çıkmak istiyor.

İki takımın turnuva yolu

A Milli Basketbol Takımı; Letonya, Çekya, Portekiz, Estonya ve Sırbistan ile yer aldığı A Grubu'nu namağlup lider tamamladı. Milliler, son 16 turunda İsveç ve çeyrek finalde de Polonya'yı yenerek yarı finale yükseldi. Yunanistan ise C Grubu'nda İtalya, Kıbrıs Rum Kesimi, Gürcistan, Bosna Hersek ve İspanya ile oynadı ve tek mağlubiyetle lider olarak gruptan çıktı. Yunanistan, son 16 turunda İsrail, çeyrek finalde ise Litvanya'yı yenerek yarı finale geldi.

67. randevu

Türkiye ile Yunanistan, bugüne kadar 66 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda ay-yıldızlılar 25 kez parkeden galip ayrılırken, Yunanistan da 41 defa kazanan taraf oldu. İki ülke ilk kez 24 Haziran 1936 tarihinde İstanbul'da oynanan hazırlık maçında karşı karşıya geldi ve milliler 49-12'lik skorla kazandı. Türkiye ile Yunanistan son olarak ise 19 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan'daki hazırlık müsabakasında karşılaşırken, kırmızı-beyazlılar 89-80'lik skorla mağlup oldu.

İstatistiklerle iki takım

Avrupa Şampiyonası'nda A Milliler, 90.7 sayı, 37.6 ribaund ve 22.6 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Turnuvada Yunanistan ise 86.1 sayı, 36.1 ribaund ve 19.3 asist ortalamalarıyla oynuyor. Ay-yıldızlılarda Alperen Şengün, 21.6 sayı ortalamasıyla takımın en skoreri olurken, Yunanistan'da ise Giannis Antetokounmpo 29.8 sayı ortalamasıyla katkı veriyor.

Milliler, Almanya ile birlikte 7'de 7 yaptı

Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı oyunla takdir kazanan A Milli Basketbol Takımı, bunu sonuçlara da yansıttı. Milliler, çıktığı 7 müsabakadan galip ayrıldı ve namağlup yoluna devam ediyor. Ay-yıldızlılar, bu konuda Almanya ile birlikte zirveyi paylaşıyor. Almanya da turnuvada çıktığı 7 maçtan galip ayrılmayı başardı. - İSTANBUL