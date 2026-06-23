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Antalya'ya giden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Onuralp kadrodan çıkarıldı

Antalya'ya giden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Onuralp kadrodan çıkarıldı
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FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde Bosna Hersek ve İsviçre ile oynayacak A Erkek Milli Takımı, hazırlıklar için Antalya'ya gitti. Onuralp Bitim sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak olan A Erkek Milli Takımı hazırlıklarını sürdürmek için Antalya'ya gitti.

Ay-yıldızlılarda, Onuralp Bitim sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Milli oyuncumuz Onuralp Bitim'e geçmiş olsun dileklerimizi sunar, en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ederiz" ifadelerine yer verildi.

Milliler 23-26 Haziran arasında çalışmalarını Antalya'da sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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