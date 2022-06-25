96'ncı Gazi Koşusu öncesinde jokeyler heyecanlı ve iddialı

Ahmet Çelik'te hedef, üst üste 8'inci Gazi Koşusu zaferi

"Bu sene de bir aksilik olmaz ise şanslı isimlerin arasındayım"

Kocakaya: Her sene olduğu gibi kazanmak için çıkıyoruz

Sezer AFŞAR - Ali DANAŞ / İSTANBUL, - Yarın koşulacak 96'ncı Gazi Koşusu öncesinde jokey Ahmet Çelik, bu başarıyı üst üste 8'inci kez yakalamak isterken; Gökhan Kocakaya ve Sadettin Boyraz ise iddialı olduklarını ve yarışta şanslı isimler arasında yer aldıklarını belirtti.

Sadettin Boyraz, Gazi Koşusunda bineceği Maximus Boy isimli safkanla, yarışı kazanma şansını yüksek gördüğünü belirterek sözlerini noktaladı.