Minik milli karateci Ayza Akgün'ün hedefi Balkan şampiyonluğu

4 Türkiye şampiyonluğu bulunan 8 yaşındaki milli karateci Ayza Akgün, gelecek ay İstanbul'da yapılacak Balkan Şampiyonası'na katılmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Daha önce beşinci olduğu Balkan Şampiyonası'nda birinci olmayı hedefliyor.

Çorlu Karate Spor Kulübünde 3 yıl önce antrenör Bülent Bozoğlu ile spora başlayan Ayza, kısa sürede kendini geliştirerek katıldığı müsabakalarda önemli başarılar elde etti.

Bugüne kadar katıldığı Türkiye şampiyonalarında birincilikler elde eden minik sporcu, son olarak Antalya'da düzenlenen Türkiye Minik ve Yıldız Karate Şampiyonası'nda da altın madalya kazanarak Balkan Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

İstanbul'da 29-31 Mayıs'ta düzenlenecek Balkan Karate Şampiyonası'nda mücadele edecek Ayza Akgün, uluslararası arenada da kürsüye çıkarak başarılarına yenilerini eklemeyi hedefliyor.

Milli sporcu, AA muhabirine, Balkan Şampiyonası'nda en iyi performansını sergileyerek birincilik elde etmek istediğini söyledi.

Karateye kendini savunmak amacıyla başladığını anlatan Ayza, "Kendimi savunmak için başlamıştım ve çok mutlu olmuştum. Sonra Türkiye şampiyonalarına katıldım. 4 kere Türkiye şampiyonasına gittim, hepsinde birinci oldum. Daha önce Balkan şampiyonasında beşinci oldum. Mayıs ayında yapılacak şampiyonada birinci olmak istiyorum." diye konuştu.

Kazandığı madalyalarla özgüveninin arttığını dile getiren Ayza Akgün, "Büyüdüğümde Balkan ve Avrupa şampiyonalarında da kürsü görmek istiyorum." dedi.

Antrenör Bozoğlu: "Birincilik hedefliyor"

Antrenör Bülent Bozoğlu da Ayza'nın disiplinli çalışmasıyla dikkat çektiğini belirtti.

Sporcusunun üst üste elde ettiği Türkiye şampiyonluklarının tesadüf olmadığını vurgulayan Bozoğlu, "Ayza şampiyonluk serisini sürdürüyor. Daha önce Balkan şampiyonasında beşinci olmuştu. Mayısta yapılacak şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek ve birincilik hedefliyor." ifadelerini kullandı.

Çocukların küçük yaşta sporla tanışmasının önemine değinen Bozoğlu, Ayza'nın hem sportif başarısı hem de karakteriyle örnek bir sporcu olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
