Üye Girişi
Haberler
Lübnan-İsrail arasındaki ateşkes için saat veren Biden'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Lübnan-İsrail arasındaki ateşkes için saat veren Biden'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

 Lübnan Başbakanı'ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın

Lübnan Başbakanı'ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın

 Netanyahu ateşkesin ardında yatan sebebi açıkladı: İran tehdidine odaklanmak

Netanyahu ateşkesin ardında yatan sebebi açıkladı
BAE'de öldürülen İsrailli hahamın katilleri Türkiye'de yakalandı

BAE'de öldürülen İsrailli hahamın katilleri Türkiye'de yakalandı

8 Süper Lig Kulübü PFDK'ya Sevk Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 8 kulübü disiplin ihlalleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti. Sevk edilen kulüpler arasında Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi önemli takımlar yer alıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Atakaş Hatayspor, Bellona Kayserispor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Göztepe, Fenerbahçe, ikas Eyüpspor ve Sipay Bodrum FK'nin disipline gönderildiği belirtildi.

ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın "talimatlara aykırı hareketi", Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel'in "sportmenliğe aykırı hareketi" ve Çaykur Rizesporlu futbolcu Amir Hadziahmetovic'in de "kural dışı hareketi" nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor
img

Lübnan-İsrail arasındaki ateşkes için saat veren Biden'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
img

Türkiye'de çekilen fotoğraf Süryanileri küplere bindirdi
img

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti ilk adımı attı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Samet Aybaba kovuldu mu, istif mı etti? Samet Aybaba neden kovuldu? Manisa elektrik kesintisi! 27-28 Kasım Akhisar, Turgutlu, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 27-28 Kasım Küçükçekmece, Pendik, Arnavutköy elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 27-28 Kasım Muratpaşa, Alanya, Serik elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 27-28 Şehitkamil, Nizip, Oğuzeli elektrik kesintisi listesi 27-28 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 27-28 Kasım Keçiören, Yenimahalle, Altındağ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27-28 Kasım Karabağlar, Bornova, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bugün okullar tatil mi, okul yok mu? SON DAKİKA! Bursa elektrik kesintisi! 27-28 Kasım Yıldırım, Nilüfer, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 27-28 Kasım Yüreğir, Çukurova, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.