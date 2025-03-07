8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi kadın hakemler konuştu!

FIFA kokartlı eski yardımcı hakem Deybet Gök, 27 yıl boyunca yeşil sahalarda görev yaptığını ve uluslararası alanda birçok deneyim elde ettiğini söyledi. Gök, "Sahada kadın, erkek hakem diye bir şey yoktur, hakem vardır. Biz cinsiyet olayını işin içine koymuyoruz. Sahaya çıktığımız zaman hakem statüsüyle çıkıyoruz" dedi. Kendinden 'Sahanın aslanı' olarak bahseden Melike Arslan ise hakemlik yaptığı her an büyük bir gurur yaşadığını belirtti.

FIFA kokartlı eski yardımcı hakem Deybet Gök, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi hakemlik sürecinde yaşadığı deneyimleri ve kadın hakemlerin sahadaki mücadelesini anlattı. 27 yıl hakemlik yapan Gök'ün yanı sıra genç hakemler de kadınların futbol sahalarındaki yükselişini aktardı.

Deybet Gök'ün hakemlik yolculuğu

Spor hayatına 9 yaşında atletizme başlayarak adım atan Deybet Gök, uzun yıllar profesyonel atletizmde dereceler kazandı ve milli formayı giydi. Ancak hayatındaki büyük dönüşüm noktalarından biri, atletizm yöneticisinin kendisine futbol hakemliğini önerdiği an oldu. O dönemde Antalya'nın ilk kadın futbol takımının da kurucularından biri olan Gök, futbol ve hakemlik arasında bir tercih yapması gerektiğinde hakemliği seçti. O yıllarda kadın futboluna yeterince destek bulunamadığı için hakemlik kariyerine odaklanmaya karar verdi.

2006 yılında B klasmanına, 2009'da Klasman hakemliğine ve 2013 yılında da FIFA yardımcı hakemliğine yükseldi. 10 yıl boyunca uluslararası alanda görev alan Gök, Avrupa'da tribünlerin dolu olduğu büyük organizasyonlarda, Şampiyonlar Ligi'nden FIFA turnuvalarına kadar pek çok kritik maçta bulundu.

Bu önemli müsabakalardan birinin de İsveç ile Macaristan arasında oynanan karşılaşma olduğunu dile getiren Deybet Gök, "Sahada kadın, erkek hakem diye bir şey yoktur, hakem vardır. Biz cinsiyet olayını işin içine koymuyoruz. Sahaya çıktığımız zaman hakem statüsüyle çıkıyoruz. Kariyerim boyunca hiçbir futbolcunun bana cinsiyetim üzerinden bir ayrımcılık yaptığını hissetmedim. Sahaya çıktığım anda herkes hakem olarak bakıyor, futbolun doğasında olan itirazlar ve tepkiler de cinsiyet fark etmeksizin gelişiyor" şeklinde konuştu.

Hakemliğin zaman içinde zorlaştığını belirten Gök, teknoloji ile futbolun hızlandığını ve hakemlerin de bu tempoya ayak uydurması gerektiğini vurgulayarak, eğitimlerin sürekli güncellendiğini ve hakemlerin sürekli olarak kendilerini geliştirmek zorunda olduklarını söyledi.

Özel bir turnuvada Galatasaray - Ajax maçını yönetti

Eski hakem Gök, Antalya'da Türk Hava Yolları'nın düzenlediği bir turnuvada Ajax ile Galatasaray'ın ünlü futbolcularının da yer aldığı maçta yardımcı hakem olarak görev aldı. Deybet Gök, söz konusu mücadeleyi kariyeri boyunca yaşadığı en önemli anlardan biri olarak nitelendirdi. Ayrıca kariyerine yön veren hakemlerden de bahseden Gök, "İlhami Kaplan, Adnan Şeker, Kuddusi Müftüoğlu gibi isimler benim için önemliydi. Süper Lig ve FIFA düzeyinde maç yöneten bu hakemlerle aynı sahada bulunma şansı yakaladım. Onlardan öğrendiğim her şey, hakemlik kariyerimde ilerlememe büyük katkı sağladı" diye konuştu.

Deybet Gök, kadın hakemler arasında ise en çok İpek Erol'dan etkilendiğini söyleyerek, "O dönemde kadın hakemlerin sahada var olabileceğini gösteren isimlerden biriydi. Onu görmek, bana da hakemlik yolunda cesaret verdi" dedi.

"Bu işi sevmeden yapamazsınız"

Hakemliğe duyduğu sevgiden söz eden Gök, "Hakemlik deyince içimde büyük bir sevgi ve tutku var. 27 senelik hakemlik yapmamın en büyük nedeni gönül koymak, bu işi severek yapmak. Bu işi sevmeden yapamazsınız. Sahaya çıktığınız zaman her şeyi unutuyorsunuz. Sadece düşündüğünüz şey, o maçı en iyi şekilde yönetmek. Kadın hakemler ne kadar çok bu işin içine girerse, bu iş erkek egemenliğinden çok kadın egemenliğinde de devam edebilir. O yüzden sahada daha çok kadın hakem görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kadın hakemler daha fazla desteklenmeli"

Deybet Gök, kadın hakemlerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini de aktararak, Avrupa'daki hakem sistemleriyle kıyaslandığında, Türkiye'de kadın hakemlere yeterince fırsat tanınmadığına vurgu yaptı. Gök, "Bir kadın hakem televizyonda göründüğünde başka bir kadın neden ben de olmayayım diye düşünür. Bu sayede sayımız artar ve sahalarda kadın sesi daha gür çıkar" dedi.

FIFA kokartlı eski yardımcı hakem, kadın hakemlerin sahada ne kadar fazla görünürse, yeni hakemlerin yetişmesinin o kadar hızlanacağını vurgulayarak, "Ne kadar çok kadın hakem olursa, başka kadınlar da bu mesleğe ilgi duyar. Kadın hakemler sahada oldukça, futbol dünyasında normalleşir ve sayımız hızla artar" açıklamasını yaptı.

"Kadın hakemlerimizi bir yerleri taşıyabilmek için elimden geleni yapmaya çalışıyorum"

Hakemliğini bıraksa da Antalya'da İl Hakem Kurulu'nda kadın hakemlerin sorumluluğunu üstlenen Gök, "Özellikle kadın hakemlerimizi bir yerleri taşıyabilmek için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Umarım onları daha üst liglere çıkartabiliriz. Tabii birçok kadın hakemden, 'Hocam sizin maçınızı izledik, bizim için birer rol modelsiniz' cümlelerini duyuyorum. Rol model olmak gerçekten gurur verici" değerlendirmesinde bulundu.

Hakem yetiştirmenin önemine de değinen Gök, hakemliğin sadece düdük çalmak olmadığını, ciddi bir analiz ve hazırlık süreci gerektirdiğini de sözlerine ekledi.

Yeni nesil kadın hakemler sahada

Deybet Gök, Antalya'da kadın hakemlerin sayısını artırmak ve onları desteklemek için çalışmalar da yürütüyor. Antalya'da aktif olarak 35 kadın hakemin görev yaptığını kaydeden Gök, bu sayının artması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

6 yaşından beri futbolun içinde olan, spor akademisi mezunu ve geçmişte atletizmle ilgilenen hakem Esra Yılmaz, "Kadın hakemleri gören futbolcular ve antrenörler daha saygılı, daha düşünceli davranıyor. Maç içinde de kararlarımızın ne kadar doğru olduğunu gördüklerinde önyargıları kırılıyor" ifadelerini kullandı.

Melike Arslan: "Sahanın aslanı sizsiniz"

Taekwondo branşında profesyonel dövüş sporcusu olarak uzun yıllar yer aldıktan sonra hakemliğe geçiş yapan Melike Arslan ise kendini 'Sahanın aslanı' olarak tanımlıyor. Arslan, "Sahaya indiğim zaman bir kadın olarak kendimi çok gururlu hissediyorum. Çünkü erkeklerin bu kadar yoğun olduğu bir ortamda kadın olarak düdüğün sizde olması, kartların sizde olması çok büyük bir ayrıcalık. Sözünüzün geçtiği bir alan, sahanın aslanı sizsiniz. Hüküm bende, her şey ben de" şeklinde konuştu.

Yeşil zemine yeni adım atan henüz 18 yaşındaki Elif Güneş ise Deybet Gök'ten örnek alarak hakemliğe başladığını dile getirdi. - ANTALYA