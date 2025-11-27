7. Uluslararası Mersin Maratonu 30 ülkeden sporcu katılımıyla 14 Aralık'ta koşulacak

MARATON 42K, 10K VE 3K HALK KOŞUSU İLE ÜÇ KATEGORİDE YAPILACAK

Dünyanın saygın maratonları arasında yer alan etkinlik; 42K, 10K ve 3K Halk Koşusu kategorilerinde profesyonel ve amatör sporcuları bir araya getirecek. Maraton heyecanı, 13 Aralık'ta Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda kurulacak fuarın açılışıyla başlayacak. Türkiye'nin dört bir yanından ve dünyanın farklı kıtalarından gelecek sporcular, Mersin'i uluslararası bir buluşma noktası haline getirecek.

BAŞKAN TAŞKIN: "BU YIL 30 ÜLKEDEN 400'ÜN ÜZERİNDE SPORCU YARIŞACAK"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, Mersin Maratonu'nun büyüyen marka değerine dikkat çekerek, "7. Uluslararası Mersin Maratonu'na 30 ülkeden 400'ün üzerinde profesyonel sporcu katılacak. 10K kategorisinde ise yaklaşık 2 bin sporcu yarışacak. 3K Halk Koşusu'na 7'den 77'ye tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz" dedi. Sporcular için kit ve çip dağıtımları 12-13 Aralık'ta aynı meydanda yapılacak.

"MERSİN MARATONU DÜNYANIN EN ÖNEMLİ ORGANİZASYONLARINDAN BİRİ"

Geçtiğimiz yıl dünya genelinde düzenlenen 213 maraton arasında 49. sıraya yükselerek önemli bir başarı elde ettiklerini belirten Taşkın, bu yıl dünyanın en iyi 33 elit atletinin de Mersin'de koşacağını vurguladı.

Taşkın, "Spor, her renkten ve kültürden insanı birleştiriyor. Mersin barışın kenti. Herkesi bu büyük spor şölenine bekliyoruz" sözleriyle çağrısını yineledi.

Maratona katılmak isteyenler 10 Aralık'a kadar mbbspor.org üzerinden kayıt yaptırabilecek.