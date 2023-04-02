7 aydır sakat olan milli futbolcunun mutfakta sevgilisiyle görüntüleri olay oldu: Derhal gönderin

Çapraz bağları koptuğu için 7 aydır sahalardan uzak kalan Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz'ün, YouTuber sevgilisi Pelinay İgit ile verdiği görüntüler olay oldu. İgit'in YouTube kanalına konuk olan Toköz'ün sevgilisini öptüğü ve kucağına aldığı anları gören bordo-mavili taraftarlar adeta çılgına dönerken, "Bakasetas'ı satacağınıza Dorukhan'ı gönderin" yorumlarında bulundular.