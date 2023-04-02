7 aydır sakat olan milli futbolcunun mutfakta sevgilisiyle görüntüleri olay oldu: Derhal gönderin
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Çapraz bağları koptuğu için 7 aydır sahalardan uzak kalan Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz'ün, YouTuber sevgilisi Pelinay İgit ile verdiği görüntüler olay oldu. İgit'in YouTube kanalına konuk olan Toköz'ün sevgilisini öptüğü ve kucağına aldığı anları gören bordo-mavili taraftarlar adeta çılgına dönerken, "Bakasetas'ı satacağınıza Dorukhan'ı gönderin" yorumlarında bulundular.
Son olarak Süper Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor'a karşı forma giyen Dorukhan Toköz, çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 7 aydır sahalardan uzak. Antrenmanlara yeni başlayan futbolcunun, sevgilisinin YouTube kanalında verdiği görüntüler çok tartışıldı.
SEVGİLİSİNİ ÖPÜP KUCAĞINA ALDI
Sevgilisi Pelinay İgit'in YouTube kanalında gözüken Dorukhan Toköz, Igit ile samimi görüntüler verdi. Milli futbolcu sevgilisini öpüp, kucağına alırken o anlar bordo-mavili taraftarlardan tepki gördü.
TEPKİ ÇEKTİ
Bir grup Trabzonspor taraftarı, 7 aydır sahalardan uzak olan futbolcularının bu görüntüleri vermemesi gerektiğini savundu. Sosyal medyada büyük ilgi çeken görüntüler için taraftarlar, "Dorukhan'ı gönderin" şeklinde yorumlarda bulundu.
Sosyal medyadaki tepkilerden bazıları: