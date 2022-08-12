62. Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri başladı

Balıkesir'de, Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına bu yıl 62'ncisi düzenlenen yağlı güreşler başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde, Kurtdereli Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyona 85'i baş kategorisinde olmak üzere 2 bin 565 pehlivan katılıyor.

Etkinliğin ilk gününde Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş ve güreş ağası Abdullah Altıntaş tarafından Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın kabrine çiçek bırakıldı, dualar edildi.

Programda, başpehlivan Ertuğrul Dağdeviren ile kadın güreşinin başarılı ismi Yasemin Adar Yiğit, kol bağlayarak fotoğraf çektirdiler.

Yücel Yılmaz'ın düdük çalarak başlattığı güreşlerin ilk gününde minik, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta ve büyük orta boylarda müsabakalar yapılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesi güreşleri izlemeye davet etti.

Tüm güreşçilere başarı dileyen Yılmaz, "Balıkesirli başpehlivanımız Ertuğrul Dağdeviren, Kırkpınar'da kürsü yaptı. İnşallah orada gösterdiği başarının daha da üstüne çıkarak burada finale daha sonra da kürsünün birincisi olarak güreşir. Balıkesir, genlerinde güreş olan bir şehirdir. Türkiye'deki 117 güreşin 20'si Balıkesir'de yapılıyor. Bu da bir şehrin güreşe ne kadar önem verdiğini gösteriyor." diye konuştu.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan da güreşleri düğün olarak gördüklerini ve bu yıl girişlerin ücretsiz olduğunu söyledi.

Orkan, güreş sahasını yeniden yaptıklarını anlatarak, "İnşallah herhangi bir sıkıntı, kaza bela olmadan güreşlerimizi atlatmayı planlıyoruz." dedi.

Başpehlivan Ertuğrul Dağdeviren, bu sene yarı finalde kaybettiği Kırkpınar'ın rövanşını Kurtdereli'de alacağını dile getirerek, kazanmak için elinden gelen mücadeleyi ortaya koyacağını ifade etti.

Güreş Federasyonu Asbaşkanı Yasemin Adar Yiğit ise güreşçilere başarı dileklerini iletti. Yiğit, eylül ayında Sırbistan'daki dünya şampiyonasında güreşeceğini belirterek, herkesten dua istedi.

Organizasyon pazar günü sona erecek.