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60. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda Marmaris-Aydın Etabı İptal Edildi

60. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda Marmaris-Aydın Etabı İptal Edildi
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Antalya'da başlayan 60. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 5. Etabı, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Yağmur nedeniyle sporcu güvenliği ön planda tutuldu.

26 Nisan'da Antalya'da başlayan 60'ıncı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 5. Etabı olan Marmaris- Aydın etabı olumsuz hava şartları nedeniyle iptal oldu.

Bugün Marmaris-Aydın arasında koşulması beklenen bisiklet turunun iptali ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Organizasyon Komitesi tarafından yapılan açıklamada, "Yağmurlu hava nedeniyle, takım ve sporcu temsilcileriyle hakem Komitesi toplantı yaparak Nötral start saat 10: 40'ta verilmesi kararlaştırıldı. Yağmurun şiddetini artırması ve hava şartlarından dolayı sporcuların güvenliği için etabın iptal edilmesine karar verildi. 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarın 2 Mayıs 6.etap olan Selçuk-Selçuk etabıyla devam edecektir" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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