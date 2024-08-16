6 yıl 9 aya kadar hapsi istenen Mert Hakan Yandaş'tan olay paylaşım

Trendyol Süper Lig'de geçen sezonun 37. haftasında oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylara ilişkin soruşturma sonucunda 6 yıl 9 aya kadar hapsi istenen sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

HAPİS İSTEMİ SONRASI PAYLAŞIM

Sarı lacivertlilerin kaptanı, bu karar sonrası sosyal medya hesabından Fenerbahçe forması giydiği ve armaya baktığı bir fotoğrafını paylaştı. Tecrübeli futbolcunun bu paylaşımı birçok Fenerbahçe taraftarı tarafından da paylaşıldı.

İşte o paylaşım;

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'de geçen sezonun 37. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylara ilişkin soruşturmayı tamamlayan savcılık, Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında 6'şar yıl 9'ar aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede stadyum müdürü Ali Çelikkıran "müşteki", futbolcular Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Kulübü eski doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü, teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede 5 şüphelinin, "vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama" ve "spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi" suçlarından 2'şer yıl 3'er aydan, 6'şar yıl 9'ar aya kadar hapisleri istendi.