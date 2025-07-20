6. Uluslararası Yat Yarışları Kıbrıs Etabı Marmaris'te Başladı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Kıbrıs etabı, Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris Körfezi'nde verilen startla başladı. Yarış, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünü anmak, barış ve özgürlük mesajını denizlere taşımak amacıyla bu yıl ilk kez Marmaris'ten, Kıbrıs'a uzanan özel bir rota ile gerçekleşiyor.

Yarışın ikinci etabında 150 sporcu ve 15 ekip, 340 deniz millik zorlu bir parkurda Karpaz Gate Marina'ya ulaşmak için mücadele edecek. Rüzgarın ve denizin izin verdiği koşullarda en az üç gün sürecek bu mücadele, Marmaris'ten başlayan ilk doğrudan Kıbrıs rotalı yat yarışı olma özelliğini taşıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkıları, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliği ve DHL Express ana sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyon, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından koordine ediliyor.

Start töreni, Marmaris Körfezi'nde Arkın Group'a ait teknede yapıldı. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı S.G Yarbay Akın Coşkunlar ve Arkın Group Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın, İl ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkilileri, yarışa katılan tekneleri uğurladı. Kaymakam Kaya, telsiz anonsuyla tüm ekiplere başarılar dileyerek, "Rüzgarınız bol, deniziniz sakin olsun" mesajını verdi.

"Üç gün sürecek kesintisiz mücadele"

İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, "Şu anda eşsiz bir coğrafyadayız. 150'ye yakın sporcu, 340 millik parkurda mücadele ediyor. Bu yıl bir ilki gerçekleştiriyoruz. Kasım ayında yine aynı rotada bir yarış daha planlıyoruz. Yalnızca denizde değil, yelken sporuyla Türkiye'nin dört bir yanında bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğiz" dedi. Yemlihaoğlu, kasım ayında düzenlenecek olan aynı rota yarışın ilk müjdesini de verdiğini belirtti.

Parkurun teknik detaylarını yarışın sportif direktörü Engin Yuvaktaş, "Bu bizim için çok özel bir rota. Tekneler Marmaris'ten start alarak durmaksızın üç gün boyunca Kıbrıs'a kadar yarışacak. Yarışın en zorlu noktalarından biri, teknelerin Anamur açıklarındaki geçiş kapısından dönmeleri olacak. Rüzgar yönü ve deniz akıntılarına göre bu bölüm sporcular için büyük stratejik önem taşıyor" şeklinde konuştu.

Arkın Group Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın ise yarışa katkı sunmaktan duyduğu memnuniyeti, "Cumhurbaşkanlığı Kupası bizim için büyük bir gurur. Bu yarışı bir başlangıç olarak görüyoruz. Komutanlarımızın burada olması bizim için onur verici. Kıbrıs'taki finiş noktasına kadar yarışçıları takip edeceğiz. Onları karşılamak da en az uğurlamak kadar anlamlı olacak" sözleri ile dile getirdi.

Özel kupa verilecek

Etap sonunda birinciliği elde eden ekibe, bu yıl ilk kez özel bir kupa verilecek. Kupayı Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tasarladı. Bu yönüyle yarış, sanat ile sporun buluştuğu bir platforma da dönüşürken, 4 gün sürmesi beklenen yarışın ardından kazananlara kupaları, 25 Temmuz'da Kıbrıs'ta Arkın Karpaz Gate Marina'da düzenlenecek törenle takdim edilecek. - MUĞLA