6. rauntta kabusu yaşamıştı! İşte çenesi kırılan Jake Paul'un son hali
Anthony Joshua, Jake Paul'u 6. rauntta nakavt etti. Maç sonrası Jake Paul'un çenesinin kırıldığı, hastaneye kaldırılarak ameliyat edildiği öğrenildi. Karşılaşma ve sonrasındaki görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Boks dünyasında uzun süredir konuşulan Anthony Joshua – Jake Paul karşılaşması ağır bir tabloyla sona erdi. Eski ağır sıklet dünya şampiyonu Anthony Joshua, Jake Paul'u 6. rauntta nakavt ederken, maç sonrası Jake Paul'un çenesinin kırıldığı, hastaneye kaldırıldığı ve ameliyat olduğu öğrenildi.

RİNGE SESSİZLİK ÇÖKTÜ

Karşılaşmanın 6. raundunda Anthony Joshua'nın sağ eliyle bulduğu sert darbe, Jake Paul'un dengesini tamamen kaybetmesine neden oldu. Arka arkaya aldığı yumrukların ardından Paul yere yığıldı ve hakemin sayımıyla mücadele sona erdi. Nakavt anı salonda kısa süreli bir sessizlik yaratırken, tribünlerde büyük bir hareketlilik yaşandı.

ÇENESİ KIRILDI, HASTANEYE KALDIRILDI

Maçın hemen ardından kameralara yansıyan görüntülerde Jake Paul'un ağzının kanlar içinde kaldığı görüldü. Yapılan kontrollerde çenesinde kırık tespit edilen Paul'un hastaneye kaldırıldığı, yaşadığı ağır travma nedeniyle yatağa bağımlı hale geldiği ve ameliyata alındığı belirtildi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Jake Paul'un maç sonrası kanlı ve bitkin halde görüntülenmesi, X ve Instagram başta olmak üzere sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Karşılaşmayı izlemeyen birçok kullanıcı dahi paylaşılan videolar üzerinden maçı tartışmaya başladı.

DAYANIKLILIĞI TAKDİR TOPLADI

Maç sonrası yapılan yorumlarda Anthony Joshua'nın fiziksel gücü ön plana çıkarken, Jake Paul'un aldığı ağır darbelere rağmen uzun süre ayakta kalması da dikkat çekti. Ancak karşılaşmanın ardından ortaya çıkan sağlık durumu, mücadelenin Paul için ağır sonuçlar doğurduğunu gözler önüne serdi.

