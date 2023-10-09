58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 3. etabı Fethiye-Fethiye (Babadağ)'da başlıyor

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun üçüncü etabı olan Fethiye-Fethiye (Babadağ), Fethiye Uğur Mumcu Parkı'ndan başlayacak ve Babadağ'da son bulacak. Turun en zorlu etabı olarak kaydedilecek olan yarışta sporcular, zorlu tırmanışlarla mücadele edecek.

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 104,1 km'lik üçüncü etabı olan Fethiye- Fethiye (Babadağ), Fethiye Uğur Mumcu Parkı'ndan başlayacak. 10 Ekim Salı saat 11.10'da start alacak tarihi yarışın zorlu etabı, 16.23'te Fethiye Babadağ'da son bulması bekleniyor.

8 Ekim'de Alanya'dan başlayan 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 3. etabında Fethiye'nin eşsiz güzelliğini yakından görebilme fırsatı sunulacak Fethiye- Fethiye (Babadağ), bisiklet turuna sıcak bir günde ev sahipliği yapacak.

İlk iki günü geride bırakan 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 104,1 km'lik üçüncü etabı; Fethiye-Fethiye (Babadağ) diğer adıyla TUR 2023'ün Kraliçe Etabı, 10 Ekim Salı günü 13.00'de start alacak, Fethiye Babadağ'da yaklaşık 16.23'te sona erecek. TUR 2023'ün Kraliçe Etabı olan 3. etap, yarışın en zorlu etabı olarak kayıtlara geçecek.

Günün ilk zorlu tırmanışında sporcular, 1.163 metre yükseklikteki 1. kategori yokuş primi kapısından geçerek, neredeyse deniz seviyesine inecekler. Bisikletçiler, bitime yaklaşık 17 km kala TUR 2023'ün en zorlu tırmanışına başlayacak ve Babadağ'ın 1.937 metre yüksekliğinde bitişe ulaşacak.

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda kıyasıya mücadele

58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 8 gün, 8 etapta 1.235,1 km boyunca Alanya'dan Kemer'e, Kalkan'dan Fethiye'ye, Marmaris'ten Bodrum'a, Selçuk'tan Manisa ve İzmir'e ardından İstanbul-Sultanahmet'e 24 takımdan 36 ülkeden 168 bisikletçinin zorlu ve heyecanlı mücadelesi nefesleri kesecek.

Dünyanın en önemli profesyonel takımlarının, Dünya ve Olimpiyat madalyalı isimler, Türk bisikletinin zirvesindeki takımlar ve milli sporcular ve genç yeteneklerin yer alacağı organizasyonda; Almanya, Belçika, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Hollanda, İspanya, İsviçre, İtalya, Japonya, Kazakistan, Kolombiya, Romanya, Türkiye, Yeni Zelanda olmak üzere; 14 ülkeden 24 takım ve 168 bisikletçi yarışacak. TUR 2023'e ilk kez Japonya'dan da takım katılacak.

Etabın lideri Turkuaz forma giyecek

Bu sene ilk kez kat edilecek Fethiye - Babadağ etabında yarışçıları, zorlu bir süreç bekliyor. Birinci kategori yokuş primi kapısından geçecek bisikletçiler, Ölüdeniz'i geride bırakarak Babadağ'a doğru yol alacaklar. Babadağ zirvesine ilk sırada ulaşacak bisikletçi, gün sonunda lider mayo Turkuaz'ın yeni sahibi olacak. - MUĞLA