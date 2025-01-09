Üye Girişi
Haberler
MSB: Terör örgütü silah bırakmazsa operasyon için düğmeye basarız

Kum saati doluyor! MSB tarihi operasyon için ilk sinyali verdi
Kandil, DEM Parti'nin İmralı heyetini hedef aldı

Kandil, DEM Parti'nin İmralı heyetini hedef aldı
Aile hekimlerinden rapor almak için artık ücret ödeyeceksiniz

Aile hekiminden rapor isterken bir kez daha düşünün! Artık paralı oldu
İran'da şaşırtan görüntü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri asıldı

İran'da bir şehir Erdoğan afişiyle donatıldı! Yazı ise dikkat çekti

5 yıldır takım çalıştırmayan antrenör Beşiktaş'ın başına geçiyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta teknik direktörlük arayışları sürerken, Serdal Adalı'nın Mehmet Özdilek'le anlaştığı belirtildi. Mehmet Özdilek'in sezon sonuna kadar futbol takımını Serdar Topraktepe ile birlikte yönetmesi planlanıyor. Özdilek, en son 2020'de Erzurumspor'da teknik direktörlük yapmıştı.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta teknik direktörlük arayışları sürerken yeni başkan Serdal Adalı'nın Mehmet Özdilek'le anlaştığı ortaya çıktı.

Serdal Adalı'nın seçimi kazanmasının ardından tüm gözler Siyah Beyazlıların başına gelecek isme çevrilmişti. Bazı görüşmeler yapan Adalı'nın son olarak Mehmet Özdilek'te karar kıldığı belirtildi. Beşiktaş'ta sezon sonuna kadar futbol takımını Serdar Topraktepe ile birlikte yönetmesi için Mehmet Özdilek'in futbol yapısında yer alması planlanıyor.

ADALI YABANCIYA SICAK BAKMIYOR

Başkan Serdal Adalı, yabancı teknik direktörlere sıcak bakmıyor ve yapılan ön görüşmelerden olumlu sonuç alınamadı. İbrahim Üzülmez ve Tayfun Korkut gibi isimler yerine Serdar Topraktepe'nin kalması tercih ediliyor. Mehmet Özdilek, geçen sezon Hasan Arat ile girdiği yarışta Serdal Adalı'nın futbolu emanet edeceği isim olarak öne çıkmıştı.

5 YILDIR TAKIM ÇALIŞTIRMIYOR

Topraktepe'nin Pro Lisansı olmadığı için şu anda Halim Okta ile birlikte çalışıyor. Adalı'nın Özdilek'i bu yüzden düşündüğü belirtiliyor. Özdilek, en son 2020'de Erzurumspor'da teknik direktörlük yapmıştı. Mehmet Özdilek, kariyeri boyunca birçok takımda teknik direktörlük yaptı.

5 yıldır takım çalıştırmayan antrenör Beşiktaş'ın başına geçiyor

İşte çalıştırdığı bazı takımlar:

  • Malatyaspor (2004)
  • Türkiye Millî Takımı (Yardımcı Antrenör, 2005)
  • Antalyaspor (2008-2013)
  • Gençlerbirliği (2013-2014, 2015)
  • Çaykur Rizespor (2014)
  • Kayseri Erciyesspor (2015)
  • Konyaspor (2017-2018)
  • BB Erzurumspor (2018-2019, 2020)
  • Denizlispor (2019-2020)
  • Özdilek, en son 2020 yılında BB Erzurumspor'da teknik direktörlük yaptı.
5 yıldır takım çalıştırmayan antrenör Beşiktaş'ın başına geçiyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Kritik veriler açıklandı! Altında yeni senaryo ortaya çıktı
img

Survivor'da herkesi şaşırtan veda
img

Fed kararı sonrası dolarda son durum
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

Eskileri getirerek Bjk ruhu gelmez yeni jenerasyondan aç topçu aç hoca bulun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıA Alkan:

Çalıştırdığı takımlar küme düştü, iyi yönetemediğinden

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alev alev yanan ABD'de ölü sayısı 5'e yükseldi, ekonomik kayıp 2 trilyonu aştı

Evleri de kül oldu, ülkeyi düzlüğe çıkaracak paraları da
Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı

Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı
Yasa geçti! Muayenelerde alınan katkı payı artık 20 lira

Hastaneye gidecekler dikkat! Artık 10 kat daha fazla ödeyeceksiniz
Bazı sebzelerin satışına kilo sınırlaması getirildi

Bazı sebzelerin satışına kilo sınırlaması getirildi
Survivor'da herkesi şaşırtan veda! Elenen ismi görenler 'Yok artık' dedi

Survivor'da herkesi şaşırtan veda
Batshuayi son saniyede penaltı kaçırdı, taraftarlar çıldırdı

Son saniyede topu ağlara yollayamayınca olanlar oldu

Son Dakika Haberleri

Kanal D yayın akışı! 9 OCAK Kanal D yayın akışında neler var? Bu akşam hangi diziler var? Squid Game 3. sezon ne zaman? Squid Game 3. sezon olacak mı? Sefer görev emri nedir? Sefer görev emri tebliği nedir? Fal bakmak günah mı? Fal baktırmak günah mı? İskambil falı anlamları! İskambil kartlarının anlamı nedir? İskambil falı nasıl bakılır? BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2025! Bedelli askerlik zammı ne kadar oldu? ID iletişim sahibi kim? ID iletişim ile çalışan oyuncular kimler? China Suarez kimdir, kaç yaşında? Icardi'nin yeni sevgilisi China Suarez nereli? Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı izle! Kızıl Goncalar 34. bölüm fragmanı Serenay Sarıkaya ile Ayşe Barım olayı nedir? Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 9 Ocak 2025 Roblox erişim engelinde son durum!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.