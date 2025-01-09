5 yıldır takım çalıştırmayan antrenör Beşiktaş'ın başına geçiyor

Süper Lig devi Beşiktaş'ta teknik direktörlük arayışları sürerken yeni başkan Serdal Adalı'nın Mehmet Özdilek'le anlaştığı ortaya çıktı.

Serdal Adalı'nın seçimi kazanmasının ardından tüm gözler Siyah Beyazlıların başına gelecek isme çevrilmişti. Bazı görüşmeler yapan Adalı'nın son olarak Mehmet Özdilek'te karar kıldığı belirtildi. Beşiktaş'ta sezon sonuna kadar futbol takımını Serdar Topraktepe ile birlikte yönetmesi için Mehmet Özdilek'in futbol yapısında yer alması planlanıyor.

ADALI YABANCIYA SICAK BAKMIYOR

Başkan Serdal Adalı, yabancı teknik direktörlere sıcak bakmıyor ve yapılan ön görüşmelerden olumlu sonuç alınamadı. İbrahim Üzülmez ve Tayfun Korkut gibi isimler yerine Serdar Topraktepe'nin kalması tercih ediliyor. Mehmet Özdilek, geçen sezon Hasan Arat ile girdiği yarışta Serdal Adalı'nın futbolu emanet edeceği isim olarak öne çıkmıştı.

5 YILDIR TAKIM ÇALIŞTIRMIYOR

Topraktepe'nin Pro Lisansı olmadığı için şu anda Halim Okta ile birlikte çalışıyor. Adalı'nın Özdilek'i bu yüzden düşündüğü belirtiliyor. Özdilek, en son 2020'de Erzurumspor'da teknik direktörlük yapmıştı. Mehmet Özdilek, kariyeri boyunca birçok takımda teknik direktörlük yaptı.

İşte çalıştırdığı bazı takımlar: