5. Uluslararası Mersin Maratonu Başladı
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Mersin Maratonu, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in startını vermesiyle başladı. Maratona 25 ülkeden 1696 sporcu katıldı ve farklı kategorilerde yarışlar düzenlenecek. Dereceye giren sporculara ödüller verilecek.
Mersin Büyükşehir Belediyesince organize edilen 5. Uluslararası Mersin Maratonu başladı.
"Herkes Koşar Mersin'e" sloganıyla Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından startı verilen maratona, 25 ülkeden 1696 sporcu katıldı.
Dünya Atletizm Birliğince "Elite Label" kategorisinde sınıflandırılan organizasyonda, 42 kilometre, 10 kilometre ve halk koşusu ile paten yarışı yer alıyor.
Organizasyonda dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verilecek.