Mersin'de 5. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu heyecanı

MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nin, Mersin Valiliği himayesinde düzenlediği '5'inci Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu'nun hazırlıkları tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün, Mersin Valiliği himayesinde ve ilgili kurumlarla koordineli olarak yürüttüğü '5'inci Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu', bu yıl da Mersin'de sporcuları ve sporseverleri bir araya getirmeye hazırlanıyor. Türkiye Atletizm Federasyonu takviminde yer alan ve uluslararası nitelik taşıyan organizasyon, farklı ülkelerden ve Türkiye'nin çeşitli illerinden toplam 882 sporcuyu 9 Mayıs günü Mersin'de buluşturacak. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kilikya coğrafyasında düzenlenecek maraton, sporculara hem doğayla mücadele hem de tarihin izlerini adım adım keşfetme fırsatı sunacak.

Büyükşehir Belediyesi, önemli spor organizasyonlarıyla kentin spor turizmine katkı sunmayı ve Mersin'in zengin mirasını ulusal ve uluslararası alanda tanıtmayı sürdürüyor. Kilikya Ultra Maratonu, diğer yarışlardan farklı olarak katılımcıların fiziksel sınırlarını zorladığı, doğa ile iç içe bir deneyim yaşadığı, özel bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Organizasyon; Mersin'in tarihi, kültürel ve doğal mirasını spor aracılığıyla tanıtmayı amaçlıyor. Maraton kapsamında 3 farklı parkurda yarış düzenlenecek. 10K kategorisi Kızkalesi Parkuru'nda start saat 09.00'da Kızkalesi Müze Beach'ten verilecek ve aynı noktada sona erecek. 33K kategorisi Lamos Parkuru'nda start 07.00'de Lamos Kanyonu'ndan başlayacak ve Kızkalesi Müze Beach'te tamamlanacak. 53K kategorisinde start 06.30'da Lamos Kanyonu'ndan verilecek ve bitiş Kızkalesi Müze Beach'te olacak.

Parkurlar boyunca sporcular; Korikos, Cennet-Cehennem Obruğu, Kanlı Divane Ören Yeri, Sebaste Antik Kenti ve Hıdırlık Kale gibi önemli tarihi alanların yanı sıra, Tarihi Kilikya Yolu'nun etaplarından biri olan Lamos Kanyonu'ndan geçerek eşsiz bir rota deneyimi yaşayacak. Tüm kategorilerin bitiş noktası ve ödül töreni, Kızkalesi Müze Beach'te gerçekleştirilecek.

'KİLİKYA ULTRA MARATONU, KAYBEDENİN OLMADIĞI BİR ORGANİZASYON'

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, "Türkiye Atletizm Federasyonu takviminde yer alan, Valiliğimizin himayesinde ve Valiliğe bağlı kurumlarla koordineli bir şekilde yürüttüğümüz; doğada, tarihi mirasların eşliğinde koşulan çok önemli bir organizasyon. Her adımında Mersin'i ve ülkemizi tanıtan, yerelden uluslararası evreye geçen büyük bir organizasyon. Kilikya Ultra Maratonu'nun, diğer yol koşullarından bir farkı var. Sporcular hem doğayla mücadele ediyor, hem de kendi sınırlarını zorlayarak mücadele ediyor. O yüzden aslında kaybedenin olmadığı, her bitiş çizgisini geçenin kazanmış olduğu bir organizasyon" dedi.

Kilikya Ultra Maratonu'nda bu yıl 882 kayıtlı sporcunun mücadele edeceğini söyleyen Gökayaz, "Her geçen yıl bu etkinliğe olan ilginin arttığını görüyoruz. 10K kategorisinde 700, 33K kategorisinde 159 ve 53K kategorisinde 23 sporcuyla start vereceğiz. Maratonda 4 ülke ve 24 farklı dilden 301 kadın, 581 erkek yarışmacı yarışacak" diye konuştu.

Kentin sinerjisini artıran bu tür etkinliklerin devam edeceğini de sözlerine ekleyen Gökayaz, "Önümüzde Tarsus Yarı Maratonu ve Uluslararası Mersin Maratonu gibi önemli etkinliklerimiz de var. Mersin'i hem ülke çapında, hem de uluslararası arenada tanıtmak için, bu tür etkinliklerimiz artarak devam edecek" ifadelerine yer verdi.

