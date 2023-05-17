5 Kardeş Farklı Futbol Takımlarında Malzemecilik Yapıyor

Manisa'da dünyaya gelen 5 kardeş, Türkiye'nin farklı illerinde ve farklı liglerinde bulunan 4 profesyonel futbol takımında malzemecilik mesleğini yapıyor. Özdemir kardeşlerin meslekteki ortak noktaları ise Manisa temsilcisi olan ve şu anda TFF 3'üncü Lig 2'nci grupta yer alan Turgutluspor oldu.

Manisa'da dünyaya gelen 5 kardeş, 4 futbol takımında malzemecilik yapıyor. İzzet Özdemir Beşiktaş'ta, Fatih ve Metin Özdemir Altınordu'da, Orhan Özdemir Antalyaspor'da, Naif Özdemir ise Turgutluspor'da malzemeci olarak çalışıyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dünyaya gelen 5 kardeş, Türkiye'nin farklı illerinde ve farklı liglerinde bulunan 4 profesyonel futbol takımında malzemecilik mesleğini yapıyor. Özdemir kardeşlere bu mesleği yapmalarına öncülük eden ise İzzet Özdemir (44) oldu. İzzet Özdemir, Turgutluspor'da 1990 yılında takımın malzemecisi olarak işe başladı. Özdemir, daha sonra kardeşleri Orhan (41), Fatih (42), Metin (34) ve ağabeyi Naif'e (46) mesleği öğreterek, çeşitli kulüplerde çalışmalarına yardımcı oldu.

Severek ve isteyerek bu işe başladığını anlatan İzzet Özdemir, 3 kardeşinin ve ağabeyinin de bu işte başarılı olması için yetiştirdiğini ifade etti. İlk zamanlar Turgutlu'da çamaşırları elde yıkadıklarını, merdaneli makinelerde çamaşır yıkamanın bile o dönem lüks olduğunu anlatan İzzet Özdemir, "5 kardeş mesleğimizi özveriyle, severek ve özenerek yapıyoruz" dedi. Orhan Özdemir ise 8 yıldır Antalyaspor'da olduğunu belirterek, "Burası artık bizim evimiz gibi. Malzemelerin tamamından sorumluyuz. Kritik bir görevdeyiz. En küçük hatanın affedilemeyeceği bir işi yapıyoruz" diye konuştu.