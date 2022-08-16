5. İslami Dayanışma Oyunları Spor Haberleri Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda judo branşının ilk gününde milli sporcular 6 madalya elde etti. Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda judo branşının ilk gününde milli sporcular 6 madalya elde etti. Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleşen judo müsabakalarında Türkiye günü 4 altın, 2 bronz madalyayla kapattı. Kadınlar 78 kiloda Nurcan Yılmaz, +78 kiloda Kayra Sayit, erkekler 78 kiloda Vedat Albayrak, 90 kiloda Mihael Zgank rakiplerini yenerek altın madalyaya uzandı. Kadınlar 70 kiloda Minel Akdeniz, erkekler 100 kiloda Mert Şişmanlar ise bronz madalya elde etti. Judoda ikinci günün sonunda milli sporcular, 5 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 11 madalyaya ulaştı. Judoda müsabakalar yarın sona erecek. Spor AA / Erkan Tiryaki Konya Spor Haberler

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