İstanbul Maratonu'nda Renkli Halk Koşusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'nda halk koşusu yapıldı.

Maratonun 8 kilometrelik halk koşusu, Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü metrobüs durağının yanından başladı.

Maratonda halk koşusu renkli görüntülere sahne oldu. Köprünün üzerinde bol bol fotoğraf çektirip İstanbul Boğazı'nın tadını çıkaran vatandaşlar, Beşiktaş sapağından ayrılıp Barbaros Bulvarı'nı geçti ve Dolmabahçe'deki Tüpraş Stadı'nın önünde parkuru tamamladı.

Koşuya katılan binlerce katılımcıdan bazıları Türk bayraklarıyla yarışırken, bazı vatandaşlar ise ailece katıldığı koşuda, köprü üzerindeki anlarını fotoğraf ve videolarla kayda aldı.

Maratonun son adımı olan halk koşusunda bir vatandaşın çocuğuyla köprü üzerinde futbol topuyla oynaması vatandaşları gülümsetti.

Hakan Aran: "Maratona destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz"

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 47. İstanbul Maratonu'na bu yıl da destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını aktardı.

Aran, maratona ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız 2023 yılından bu yana ismimizle anılmaya başlanan, hatta bu yılki reklam filmimizde kısaca 'İŞtanbul Maratonu' dediğimiz Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu'na bu sene de destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Her yıl bu etkinliğe katılarak enerjileriyle sporun eğlenceli yüzünü ön plana çıkaran tüm sporculara ve koşuya katılanlara teşekkür ediyor; başarılarının ve spor sevgilerinin devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bilge Donuk: "İstanbul Maratonu benzersiz bir yapıya sahip"

Spor İstanbul Genel Müdürü Bilge Donuk ise Türkiye'nin en köklü ve uluslararası ölçekte en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'nda yaşanan coşkuyu dile getirdi.

Donuk, İstanbul Maratonu'nun yalnızca kıtalar arasında koşulan tek maraton olma özelliğini taşımadığını anlatarak, "Şehri sporla buluşturmak, yardımseverliği teşvik etmek ve sporseverlere İstanbul'u deneyimleme fırsatı sunmak amacıyla oluşturulan 15,5 K ve Kurumsal Koşu ve Halk Koşusu'yla da benzersiz bir yapıya sahiptir. Organizasyonun her geçen yıl artan başarısı, İstanbul'un uluslararası spor etkinliklerindeki yetkinliğini ortaya koymakta ve uzun süredir hayalini kurduğumuz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapabileceğimizin en somut göstergelerinden biri olarak değerlendirilmektedir." diye konuştu.

Filistin'e destek

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, açtıkları pankart ve atkılarla Filistin'e de destek verdi.

Halk Koşusu'nda yer alan ve İsrail'in soykırıma varan saldırılarına tepki gösteren Doktor Mehmet Arslan, Filistin'deki katliamın durması gerektiğini belirterek, "Yürüyüş, koşu sıhhatli bedene veya barışa hizmet ediyorsa ne ala. Biz de hekimler olarak özellikle ülkemizin ve daha da önemlisi Gazze'nin, Kudüs'ün katliamdan kurtuluşa vesile olmasını istiyoruz. Biz de hekimler olarak mesaj vermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.