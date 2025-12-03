Haberler

41 yıllık tarihi kulüp ortada kaldı! İlçeden taşınıyorlar

41 yıllık tarihi kulüp ortada kaldı! İlçeden taşınıyorlar
Güncelleme:
41 yıllık bir geçmişe sahip olan TFF 3. Lig ekibi Nazillispor, Nazilli Belediyesi'ne ödenmeyen kiralar nedeniyle tesislerini boşaltmaya başladı. Nazillispor kafilesi, KYK tarafından boşaltılan ve Sultanhisar Belediyesi'ne devredilen 150 kişilik öğrenci yurdunda konaklayacak.

  • Nazillispor, stadının depreme dayanıksız olması ve belediyenin tahliye talebi nedeniyle Nazilli ilçesinden taşınmak zorunda kaldı.
  • Nazillispor, Sultanhisar ilçesindeki bir öğrenci yurdunda konaklayacak ve iç saha maçlarını Kuyucak ilçesindeki Pamukören Stadı'nda oynayacak.
  • Nazillispor, 3. Lig 4. Grup'ta sezonun ilk 11 haftasında 2 puanla son sırada yer alıyor.

Aydın'ın 41 yıllık köklü kulüplerinden Nazillispor, stadının depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kapanmasının ardından tesislerden de çıkarılmasıyla ilçeden taşınmak zorunda kaldı.

NAZİLLİSPOR TESİSLERİNİ BOŞALTIYOR

Daha önce adı Nazilli Belediyespor olup geçen yıl şirketleşmeye giden kulüp kullandığı Haluk Alıcık Tesisleri'ni boşalttı. Tesisin sahibi Nazilli Belediyesi'nin ödenmeyen kiralar nedeniyle tahliyesini talep ettiği kulüp, tahliye kararı kesinleşince ortada kaldı. Belediye tarafından 8 yıl önce yaptırılıp 2017'de kapılarını açan, toplam 4 katlı kamp binası, 18 bin metrekarelik çim alan, fitnes salonu, sauna odası, buhar odası, yemekhane, toplantı odası, oyun salonu ve sinema salonu bulunan tesisi boşaltmak zorunda kalan Nazillispor'a komşu ilçeler sahip çıktı.

Nazilli ilçesini profesyonel ligde temsil eden tek kulüp Nazillispor'un sokakta kalması ilçedeki taraftarların içini sızlatırken, takıma kendi ilçesi yerine Sultanhisar ve Yenipazar ilçeleri sahip çıktı. Tahliye için verilen 15 günlük sürenin dolduğu Nazillispor tesisleri boşaltmaya başladı.

ÖĞRENCİ YURDUNDA KONAKLAYACAKLAR

Nazillispor kafilesi, KYK tarafından boşaltılan ve Sultanhisar Belediyesi'ne devredilen 150 kişilik öğrenci yurdunda konaklayacak. Nazillispor antrenmanlarını Sultanhisar Atça Mahallesi'nde yapıp, ligdeki iç saha maçlarını da Kuyucak ilçesinin kırsal mahallesinde bulunan Pamukören Stadı'nda oynayacak. Nazillispor Kulüp Başkanı Şahin Kaya yaşananlara tepki gösterirken, takıma destek olan Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'ye teşekkür etti.

ÖZKAN KILIÇ DÖNEMİ

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon galibiyetsiz amatöre düşme hattında yer alıp teknik heyette sürekli değişikliğe giden Nazillispor'da Özkan Kılıç dönemi başladı. Sezon içinde ikinci kez göreve gelen Yüksel Yeşilova'nın tek maça çıkıp ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Özkan Kılıç getirildi. Sezonun ilk 11 haftasında yalnızca 2 puan toplayabilen Nazillispor, 9 mağlubiyet, 2 beraberlikle grubun son sırasında bulunuyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
title
