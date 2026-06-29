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4 Eylülspor adını finale yazdırdı

4 Eylülspor adını finale yazdırdı
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Bilecik U12 Gençler Ligi play-off yarı finalinde Bozüyük Gücüspor'u 2-0 yenen 4 Eylülspor, finale çıktı. Finalde Vitraspor ile karşılaşacak.

Bilecik U12 Gençler Ligi'nde sezon sona ermesiyle oynana play-off müsabakalarında 4 Eylülspor adını finale yazdırdı.

3 gruplu Bilecik U12 Gençler Ligi'nde 2026 futbol sezonu sona ererken, play off yarı final karşılaşmalarında Bozüyük Gücüspor ile 4 Eylülspor karşı karşıya geldi. Bilecik İstasyon Sentetik Sahası'nda oynana maçı 2-0 kazanan 4 Eylülspor adını finale yazdırdı. 4 Eylülspor final maçında Lefke Birlikspor'u yenerek finale yükselen Vitraspor'un rakibi oldu. Şampiyonluğun belli olacağı final maçı bugün saat 18.30'da Bilecik İstasyon Sentetik Sahası'nda oynanacak. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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