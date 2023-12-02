4. Dünya Alpagut Şampiyonası Bursa'da Başladı
Türkiye Alpagut Federasyonunca düzenlenen 4. Dünya Alpagut Şampiyonası, Bursa'da başladı. Şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkeden 360 sporcu katılıyor. Şampiyona 4 Aralık'ta sona erecek.
Türkiye Alpagut Federasyonunca düzenlenen 4. Dünya Alpagut Şampiyonası, Bursa'da başladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Yıldırım ilçesindeki Naim Süleymanoğlu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan, Afganistan, İran, Irak, Özbekistan, Litvanya, Bangladeş, Kırgızistan, Kazakistan, Rusya, Romanya, KKTC'den 360 sporcu katılıyor.
Şampiyona 4 Aralık'ta sona erecek.