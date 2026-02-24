4 büyükler peşinde koşmuştu! Ahmetcan Kaplan'dan transfer teklifi itirafı

Bonservisi Hollanda ekibi Ajax'ta bulunan ve yine bir başka Eredivisie takımı NEC Nijmegen'de kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Ahmetcan Kaplan, bu sezonki performansından kariyer hedeflerine kadar birçok konuda İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

'TÜM MAÇLARDA OYNAYIP KENDİMİ KANITLAMAK İSTİYORUM'

Bu sezon Eredivisie'de 19 mücadelede top koşturan ve 1 gol kaydeden Ahmetcan, sözlerine hem kendi hem de takım performansını değerlendirerek başladı. 23 yaşındaki futbolcu, "Özellikle takım olarak çok iyi işler yapıyoruz. Kendi performansım hakkımda daha da iyi olabilirim diye düşünüyorum. Ama bu zaman kadar iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum. Tüm maçlarda oynayıp kendimi kanıtlamak istiyorum. Takım olarak ise Hollanda Kupası'nı kazanma hedefimiz var" ifadelerini kullandı.

'BU KADAR İYİ PERFORMANS GÖSTERECEĞİMİZİ DÜŞÜNMÜYORDUM'

Milli oyuncu, sezon başında NEC Nijmegen ile bu kadar iyi performans göstereceklerini düşünmediğini ancak bunu tersine çevirdiklerini belirtti. Ahmetcan Kaplan, "Dürüst olmak gerekirse bu kadar iyi performans göstereceğimizi düşünmüyordum. Ama takıma katıldıktan sonra bu takımın çok iyi isler başarabileceğini gördüm. Bu da puan tablosunda belli oluyor. Ligde 3.'yüz ve kupada da yar final oynuyoruz" şeklinde konuştu.

'ÖNCELİĞİM HER ZAMAN AVRUPA'DA KALMAK'

Nasıl bir kariyer planlaması yaptığına dair gelen bir soruya ise Ahmetcan, "Önceliğim her zaman Avrupa'da kalmak. Burada bir şeyler başarmak. Formasını giydiğim takımda tüm sezon oynamak. Sonrasında gerisinin de geleceğini düşünüyorum" cevabını verdi.

'TRABZONSPOR'UN MAÇLARINI İZLİYORUM'

Süper Lig'in kalitesinin her geçen sene daha da artığına dikkat çeken ay-yıldızlı futbolcu, eski takımı Trabzonspor'un maçlarını da takip ettiğine değindi. Başarılı futbolcu, "Evet, Trabzonspor maçlarını fırsat buldukça izliyorum. Fatih Tekke hoca ile iyi bir ivme yakaladılar. Çok daha iyi olacaklarını düşünüyorum" dedi.

'TÜRKİYE'DEN TRANSFER TEKLİFİ ALDIM'

Dört büyüklerin transferine ilgi gösterdiği Ahmetcan Kaplan, 'Son dönemde Türkiye'den transfer teklifi aldın mı?' sorusunu da, "Evet aldım. Ama Avrupa'da kalmak istediğim için olumsuz baktım" diye cevaplandırdı.