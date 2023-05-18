Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
3x3 Basketbol müsabakaları nefes kesti

3x3 Basketbol müsabakaları nefes kesti

Spor Haberleri

Kayseri Valiliği, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. işbirliğiyle Cumhuriyet Meydanı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 3x3 Basketbol Müsabakaları düzenlendi.

Kayseri Valiliği, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. işbirliğiyle Cumhuriyet Meydanı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 3x3 Basketbol Müsabakaları düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği müsabakalarda 5 kadın takımı ve 30 erkek takımı kıyasıya mücadele etti. Yapılan müsabakalar sonucunda Kadınlar Kategorisinde Spor A.Ş., Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Hasketbolun Perileri, DEBT 4. olurken, Erkekler kategorisinde ise Hasketbol, Gökteam, Iceair, Hasketbol 2 takımı ise 4. olarak tamamladı.

Spora ve sporcuya desteklerini esirgemeyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dereceye giren takımları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Müsabakaların sonunda dereceye giren takımlara madalyaları verildi. - KAYSERİ

Kayseri Seçim Sonuçları
Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2019
Kayseri Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Cumhuriyet Meydanı basketbol Kayseri Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title