Futbol: Afrika Uluslar Kupası

35. Afrika Uluslar Kupası'nın F Grubu'nda Fildişi Sahili, Kamerun ve Mozambik, son 16 turuna çıktı.

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada grup maçları tamamlandı.

Son şampiyon Fildişi Sahili, Gabon'u Jean-Philippe Krasso, Evann Guessand ve Bazoumana Toure'nin attığı gollerle 3-2 mağlup etti. Gabon'un gollerini Guelor Kanga ve Denis Bouanga kaydetti.

Fildişi Sahili'nde RAMS Başakşehir'den Christopher Operi ve Trabzonspor'dan Christ Inao Oulai, Gabon'da Galatasaray'dan Mario Lemina, mücadelede 90 dakika görev yaptı.

Kamerun ise Mozambik'i Feliciano Jone (kendi kalesine) ve Christian Kofane'ın golleriyle 2-1 yendi. Mozambik'in golünü Geny Catamo attı.

RAMS Başakşehir'den Olivier Kemen, Kamerun'da 90 dakika sahada kaldı.

Grupta 7 puana ulaşan Fildişi Sahili, gol fazlasıyla lider olarak adını son 16 turuna yazdırdı. İkinci sırayı elde eden Kamerun ve en iyi 4 üçüncü arasına giren 3 puanlı Mozambik, son 16 turuna yükseldi.

Son 16 turu eşleşmeleri

Karşılaşmaların 3-6 Ocak tarihlerinde oynanacağı son 16 turunda eşleşmeler şöyle oluştu:

Mali-Tunus

Senegal-Sudan

Mısır-Benin

Fildişi Sahili-Burkina Faso

Güney Afrika-Kamerun

Fas-Tanzanya

Cezayir-Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Nijerya-Mozambik