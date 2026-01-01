Haberler

Futbol: Afrika Uluslar Kupası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fildişi Sahili, son şampiyon unvanıyla grup maçlarını lider tamamladı ve Kamerun da ikinci olarak son 16 turuna adını yazdırdı. Mozambik ise en iyi üçüncü olarak tura geçti. Turnuvada grup maçları sona erdi.

35. Afrika Uluslar Kupası'nın F Grubu'nda Fildişi Sahili, Kamerun ve Mozambik, son 16 turuna çıktı.

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada grup maçları tamamlandı.

Son şampiyon Fildişi Sahili, Gabon'u Jean-Philippe Krasso, Evann Guessand ve Bazoumana Toure'nin attığı gollerle 3-2 mağlup etti. Gabon'un gollerini Guelor Kanga ve Denis Bouanga kaydetti.

Fildişi Sahili'nde RAMS Başakşehir'den Christopher Operi ve Trabzonspor'dan Christ Inao Oulai, Gabon'da Galatasaray'dan Mario Lemina, mücadelede 90 dakika görev yaptı.

Kamerun ise Mozambik'i Feliciano Jone (kendi kalesine) ve Christian Kofane'ın golleriyle 2-1 yendi. Mozambik'in golünü Geny Catamo attı.

RAMS Başakşehir'den Olivier Kemen, Kamerun'da 90 dakika sahada kaldı.

Grupta 7 puana ulaşan Fildişi Sahili, gol fazlasıyla lider olarak adını son 16 turuna yazdırdı. İkinci sırayı elde eden Kamerun ve en iyi 4 üçüncü arasına giren 3 puanlı Mozambik, son 16 turuna yükseldi.

Son 16 turu eşleşmeleri

Karşılaşmaların 3-6 Ocak tarihlerinde oynanacağı son 16 turunda eşleşmeler şöyle oluştu:

Mali-Tunus

Senegal-Sudan

Mısır-Benin

Fildişi Sahili-Burkina Faso

Güney Afrika-Kamerun

Fas-Tanzanya

Cezayir-Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Nijerya-Mozambik

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çitos Efe fenomen dizide ortaya çıktı

Çitos Efe fenomen dizide ortaya çıktı
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Ünlü sanatçı Cahit Berkay kullandığı araçla restorana daldı! İşte kaza anı

Ünlü sanatçı kullandığı araçla restorana daldı! İşte kaza anı
Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu ve Galatasaraylı efsane hayatını kaybetti
Çitos Efe fenomen dizide ortaya çıktı

Çitos Efe fenomen dizide ortaya çıktı
Vitor Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle

Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle
Futbolda 2025, Luis Enrique'nin yılı oldu

Bu adamı kim durduracak?