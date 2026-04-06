34. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası tamamlandı.

Bağcılar'daki Complex İstanbul'da gerçekleştirilen turnuvada 14 ülkeden 186 sporcu mücadele etti.

Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nda Özbekistan ilk sırayı alırken, Ukrayna ikinciliği elde etti. Şampiyonada 3 altın, 6 gümüş, 14 bronz olmak üzere toplam 23 madalya kazanan Türkiye, genel klasmanda üçüncü oldu.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, yaptığı açıklamada, turnuvanın muhteşem anlara ve kıyasıya müsabakalara sahne olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'un ev sahipliğinde Avustralya'dan İrlanda'ya, Özbekistan'dan Kazakistan'a kadar geniş bir coğrafyadan 186 sporcuyu profesyonel standartlarda ağırlamanın gururunu yaşadık. Ringdeki rekabet kadar organizasyonun işleyişi ve misafirperverliğimiz de katılımcı ülkeler tarafından takdirle karşılandı. Turnuvada Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya'yı ağırlamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadık. Ayrıca Dünya Boks Birliği Kurucu Başkanı Boris van der Vorst'un destekleri ve övgü dolu sözleri bizlere büyük bir gurur yaşattı. Böylesine kıymetli turnuvaları, boks camiamızla buluşturmaya devam edeceğiz."