Eskişehirli Sporcu Yırtılmış ve Küflenmiş Ekipmanlarla Avrupa Şampiyonası'nda 1. Oldu

Slovakya'da gerçekleştirilen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'na Eskişehir'den katılan milli sporcu Zeynep Yiğit, yaklaşık 25-30 yıllık yırtılmış ve küflenmiş ekipmanlar ile çalışarak hazırlandığı organizasyondan 1'incilikile döndü.

Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası, bu yıl 2-12 Mayıs tarihleri arasında Slovakya'da gerçekleştirildi. Bratislava kentinde düzenlenen organizasyonda sporcular 15 Yaş Yıldızlar, 18 Yaş ve 23 Yaş Gençler kategorilerinde bireysel ve takım müsabakalarında mücadele etti. Birçok ülkenin yer aldığı şampiyonaya 18 Yaş Genç Kızlar kategorisinde yarışmak üzere Eskişehir'den katılan milli sporcu Zeynep Yiğit, sağ kolda birincilik elde etti. Sol kolda ise 4'üncü olan ve daha iyisi için uğraşan genç sporcu, antrenmanlarını gerçekleştirdiği Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda yaklaşık 30 yıllık yıpranmış ekipmanlar ile karşılaşmalara hazırlandı. Kısıtlı imkanlar ile Avrupa Şampiyonu olan Yiğit bu başarısıyla hem ailesinin hem de antrenörünün gurur kaynağı olurken, azmi ile görenlerin takdirini topladı. Yırtılmış ve küflenmiş ekipmanlarla antrenman yapmasına rağmen her gün kendisini geliştirmek için yoğun çaba gösteren genç bilek güreşçisi, şimdi de dünya şampiyonası için hazırlık yapıyor.

"Ülkemi sağ kolda birincilikle temsil ettim"

Lisede 3'üncü sınıf öğrencisi olarak eğitim gören milli bilek güreşçisi Zeynep Yiğit, "Bilek güreşinde 2 kere milli takıma girdim. Bir keresinde dünya şampiyonasında, bir diğerinde de Avrupa şampiyonasında yarıştım. O da 2-12 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'ydı. Ülkemi sağ kolda birincilikle temsil ettim. O konuda gururluyum. Sol kolda da 4'üncü oldum. Benim için iyi bir derece değil ama daha iyisi için uğraşacağım. 3 ay sonra önümüzde Moldova'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası var, ekibimle ve antrenörüm Murat Çalık'la beraber ona hazırlanıyoruz. Şampiyonada yaklaşık 29 ülke vardı. Benim sikletimde ise 9 kişiydi ve 8 ülke katıldı" dedi.

"Yaklaşık 25-30 yaşında olan eski antrenman ekipmanlarıyla çalışıyoruz"

Sporculuk kariyerinde 4 Avrupa, 2 dünya şampiyonluğu olmak üzere toplam 29 adet uluslararası derecesi bulunan antrenör Murat Çalık ise, şunları söyledi:

"Zeynep arkadaşımızla yaklaşık 2 buçuk yıldır beraber çalışıyoruz. Antrenörlüğe başladığımdan itibaren birlikte çalışma fırsatı bulduk. Yani gerek fiziksel, gerek de mental olarak turnuvaya hazırlanmasını sağladık. Ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil etti, Avrupa şampiyonu oldu. Antrenman ekipmanlarımız gayet eski. Onların yenilenmesi bizim çalışmalarımızı daha da olumlu hale getirebilir. Sponsorumuz yok, hepimiz kendi cebimizdeki paralarla bu sporu takviye ediyoruz. Buradaki bilek güreşi salonunu rahmetli Şener Arslan hocamız organize etti ve temin etti. Yaklaşık 25-30 yıllık ekipmanlarla çalışıyoruz. Yeni ürün bu salona alınmadı. Biz kendi kendimize takviye etmeye çalışıyoruz. Elimizdeki eski ekipmanlara bakımlarını yaparak maksimum verim almak için uğraşıyoruz." - ESKİŞEHİR