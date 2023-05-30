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30 Mayıs 2023 TRT Spor Yayın Akışı

30 Mayıs 2023 TRT Spor Yayın Akışı

Spor Haberleri

30 Mayıs 2023 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Başlama Vuruşu

04:00 Spor Artı

05:00 Aktüel Futbol

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:50 İtalya Seri A Goller

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 İtalya Seri A Özetler

14:00 TBMM-TV

15:50 İspanya La Liga Goller

16:00 Gündem Futbol

16:55 İtalya - Tayland

20:00 Dakika Skor

22:00 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com / Spor

Futbol Aktüel Spor Trt Spor Haberler

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