30 Ağustos Zafer Kupası'nin Kazananları Belirlendi
Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası, 29 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirildi. Müsabakalara 1470 Türk sporcunun yanı sıra İran ve Özbekistan'dan da katılımcılar yer aldı. Büyükler kategorisinde dereceye giren sporcular açıklandı.
Türkiye Eskrim Federasyonunun faaliyet programında yer alan 30 Ağustos Zafer Kupası'nda müsabakalar sona erdi.
Federasyonun açıklamasına göre, Ankara'daki Yenimahalle Spor Kompleksi'nde 29 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde düzenlenen organizasyonda 1470 Türk sporcunun yanı sıra İran'dan 7, Özbekistan'dan 2 eskrimci mücadele etti.
Müsabakalar yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirildi.
Büyüklerde dereceye giren sporcular şunlar:
Kılıç
Kadınlar: 1. Nisanur Erbil, 2. Nil Güngör, 3. Emine Irmak Yücel, 3. Irmak Şenoğlu
Erkekler: 1. Furkan Yaman, 2. Candeniz Berrak, 3. Enes Talha Kalender, 3. Enver Yıldırım
Flöre
Kadınlar: 1. Alara Atmaca, 2. Elvin Gülışık, 3. Azra Arıkan, 3. Umida Ilyosova (Özbekistan)
Erkekler: 1. Kıvanç Kırtay, 2. Ada Budak, 3. Roberto Mathias Cazzani, 3. Mustafa Burak Çufadar
Epe
Kadınlar: 1. Aleyna Ertürk, 2. Ceren Cebe, 3. İlke Taşbaş, 3. Zülal Can
Erkekler: 1. Doruk Erolçevik, 2. Yalgın Yeter, 3. Göksu Mert Oran, 3. Ali Mustafa Seçik