30 Ağustos Zafer Kupası'nin Kazananları Belirlendi

Güncelleme:
Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası, 29 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirildi. Müsabakalara 1470 Türk sporcunun yanı sıra İran ve Özbekistan'dan da katılımcılar yer aldı. Büyükler kategorisinde dereceye giren sporcular açıklandı.

Türkiye Eskrim Federasyonunun faaliyet programında yer alan 30 Ağustos Zafer Kupası'nda müsabakalar sona erdi.

Federasyonun açıklamasına göre, Ankara'daki Yenimahalle Spor Kompleksi'nde 29 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde düzenlenen organizasyonda 1470 Türk sporcunun yanı sıra İran'dan 7, Özbekistan'dan 2 eskrimci mücadele etti.

Müsabakalar yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirildi.

Büyüklerde dereceye giren sporcular şunlar:

Kılıç

Kadınlar: 1. Nisanur Erbil, 2. Nil Güngör, 3. Emine Irmak Yücel, 3. Irmak Şenoğlu

Erkekler: 1. Furkan Yaman, 2. Candeniz Berrak, 3. Enes Talha Kalender, 3. Enver Yıldırım

Flöre

Kadınlar: 1. Alara Atmaca, 2. Elvin Gülışık, 3. Azra Arıkan, 3. Umida Ilyosova (Özbekistan)

Erkekler: 1. Kıvanç Kırtay, 2. Ada Budak, 3. Roberto Mathias Cazzani, 3. Mustafa Burak Çufadar

Epe

Kadınlar: 1. Aleyna Ertürk, 2. Ceren Cebe, 3. İlke Taşbaş, 3. Zülal Can

Erkekler: 1. Doruk Erolçevik, 2. Yalgın Yeter, 3. Göksu Mert Oran, 3. Ali Mustafa Seçik

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
